Xe máy điện Honda giảm giá sốc từ 17 triệu đồng thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, pin chống nước siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wava Alpha

Xe máy điện Honda ICON thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, pin chống nước siêu bền

Honda ICON e: đang được phân phối với 3 phiên bản

ICON e: sở hữu thiết kế trẻ trung, cao cấp và hiện đại với những đường nét gọn gàng, cùng kích thước nhỏ gọn phù hợp với vóc dáng người Việt, đặc biệt là đối tượng học sinh. Cụm đèn sau và đèn xi-nhan được thiết kế liền khối, kết hợp với logo tối giản nhưng tinh tế, tạo nên dấu ấn nhận diện đặc trưng cho mẫu xe.





ICON e: còn được trang bị hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến

Không chỉ nổi bật về thiết kế, ICON e: còn được trang bị hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến và tiện ích hiện đại. Xe sử dụng pin Lithium-ion đạt chuẩn chống nước IP67, đảm bảo độ bền bỉ cao, đồng thời cho phép sạc linh hoạt cả trực tiếp trên xe lẫn tháo rời dễ dàng – một ưu điểm vượt trội chỉ có trên ICON e:.

Hệ thống phanh kết hợp CBS tiên tiến

Hệ thống phanh kết hợp CBS tiên tiến, duy nhất trong phân khúc xe gắn máy điện dành cho học sinh, giúp rút ngắn quãng đường phanh và nâng cao độ an toàn khi vận hành. Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED cao cấp mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu trong mọi điều kiện.

Ngoài ra, ICON e: còn ghi điểm nhờ sự tiện nghi vượt trội với cốp xe dung tích lớn 26 lít, hai hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi, cùng màn hình kỹ thuật số LCD hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển năng động của thế hệ trẻ, vượt xa những dòng xe thông thường trong cùng phân khúc.

Honda ICON e: khi sạc đầy pin có thể đi được khoảng 50–71 km

Chiếc Honda ICON e: khi sạc đầy pin có thể đi được khoảng 50–71 km mỗi lần sạc, tùy vào điều kiện sử dụng. Theo công bố của nhà sản xuất, quãng đường tối đa lý thuyết có thể lên đến 71 km/lần sạc. Tuy nhiên, trong thực tế, khi chở người, dừng đỗ nhiều hoặc đi trên đường hỗn hợp, quãng đường đi được thường dao động khoảng 50–60 km/lần sạc.

Giá xe máy điện Honda ICON e: giảm sốc

Theo ghi nhận tại nhiều đại lý Honda uỷ quyền (HEAD), mẫu xe máy điện ICON e: đang đồng loạt được chào bán với mức giá chỉ khoảng 17 triệu đồng, giảm tới 10 triệu đồng so với mức giá đề xuất của hãng. Được biết, chương trình ưu đãi diễn ra từ nay đến ngày 16/2/2026.

Tại Việt Nam, Honda ICON e: đang được phân phối với 3 phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao, mức giá đề xuất dao động từ 26,4 – 26,8 triệu đồng (chưa bao gồm pin), khác biệt giữa các bản chủ yếu về màu sắc. Khách hàng mua Honda ICON e: vẫn có 2 hình thức mua pin và thuê tin. Mức giá mua đứt là 9,8 triệu đồng. Trong khi chi phí thuê là 350.000 đồng/tháng.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.