Tá hỏa khi biết chân tướng "vị Công an tên Trường'

Theo điều tra, ngày 5-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ tiếp nhận đơn trình báo của chị Lò Thị P.ó (SN 1980, trú tại huyện Sìn Hồ), về việc bị một đối tượng không rõ lai lịch xưng danh là cán bộ Công an lừa đảo và chiếm đoạt 6 triệu đồng.



Đối tượng Đạnh tại Cơ quan điều tra

Cụ thể, sau khi chồng chị . là Lò Văn Chựa (SN 1976) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ khởi tố, tạm giam về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý; ngày 20-6-2024, chị P. nhận được cuộc điện thoại từ một người lạ tự xưng tên là Trường - cán bộ Công an huyện Sìn Hồ, nói rằng mức án của Chựa rất nặng và nếu muốn giảm nhẹ án cho chồng, chị P. phải gửi 10 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng cung cấp.

Trước thông tin đó, chị P. rơi vào trạng thái hoang mang lo lắng, chưa kể, "vị Công an" không ngừng thúc ép chị P. phải chuyển tiền ngay lập tức và không được tiết lộ thông tin với bất kỳ ai.

Với hy vọng có thể giảm nhẹ án cho chồng, chị P. đã chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản mà người xưng là "Trường" đã cung cấp. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, người này bắt đầu né tránh, rồi cắt liên lạc với chị P.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định danh tính "vị Công an" liên lạc với chị P. là Lý Thị Đạnh (SN 2000, trú tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Không chỉ lừa đảo, đối tượng này còn nghiện ma túy và đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ điều tra từ đầu tháng 7-2024 về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng khai nhận, do biết anh Chựa bị Công an huyện Sìn Hồ bắt nên cô ta đã mạo danh là cán bộ Công an huyện gọi điện để lừa tiền chị P. Số tiền chiếm đoạt được, Đạnh ăn tiêu và mua ma túy sử dụng.

Hiện, Lý Thị Đạnh đang bị tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.