Tác giả Lý Tứ ra mắt 2 tác phẩm về Phật pháp

Ngày 12/4, tác giả Lý Tứ đã cho ra mắt 2 tác phẩm mới về Phật pháp mang tên: Vô thanh luận và Nhặt nhạnh. Ở mỗi tác phẩm đều mang âm hưởng hài hòa của đạo và đời. Trong suốt buổi tọa đàm về 2 tác phẩm này, 7 khách mời có mặt đã chia sẻ những điều tốt đẹp mà họ nhận được từ khi tiếp cận 2 cuốn sách và những tác phẩm trước đó của tác giả Lý Tứ.

Về 2 tác phẩm:

1. Vô thanh luận

Ấn phẩm Vô thanh luận dày 578 trang, gồm ba phần: Những tâm tình đặc biệt, Bạn đọc hỏi Lý Tứ trả lời, Các bài báo viết về tác giả Lý Tứ. Trọng tâm tác phẩm nằm ở phần hai, nội dung là những câu hỏi của bạn đọc ở khắp nơi gửi về cho ông để đàm đạo Phật pháp.

Trong số đó có các vị tăng đang tu hành ở chùa, những Tiến sĩ Phật học đang nghiên cứu chuyên sâu hay cư sĩ tại gia, muốn trao đổi với tác giả nhằm tìm hướng giải quyết cho những vướng mắc ở cuộc sống.

2. Nhặt nhạnh

Nhặt Nhạnh là tập thơ mà tác giả gửi gắm "tiếng lòng của một đạo sư, một cư sĩ tại gia". Tập thơ gồm 52 bài, là đời sống của cư sĩ trước và sau khi hiểu thấu giáo pháp - nền giáo dục tâm thức có từ thời Đức Phật 2.600 năm trước.

Ở bài Tìm tâm, tác giả viết: ''Mấy dạo tìm tâm/ tâm chẳng thấy/ Bao phen kiếm pháp/ pháp không sanh/ Ngước mặt nhìn trời/ Trời vắng lặng/ Phật Quốc là đâu/ Hỡi mây xanh!!!''. Trong tứ niệm xứ (thân, thọ, tâm, pháp), ông chọn tâm, pháp là hai nơi chốn để người tu hành thấu suốt, tu tập và đạt được thành tựu ''tâm chẳng thấy, pháp không sanh''. Đây không chỉ là ý vị trong thơ Lý Tứ mà là quá trình 30 năm nghiên cứu, hoằng pháp của ông.

Về thân thế tác giả, Lý Tứ là một cây viết nổi bật với các tác phẩm viết về Phật pháp, được đông đảo độc giả yêu thích nhờ lối viết gần gũi, dễ hiểu và mang tính ứng dụng cao trong đời sống. Các trước tác của ông hướng đến việc giúp người đọc tiếp cận giáo lý Phật giáo một cách tự nhiên, thực tiễn và phù hợp với bối cảnh hiện đại.

Trong các tác phẩm của mình, Lý Tứ tiếp cận Phật đạo như một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, với mục tiêu và lộ trình học tập rõ ràng. Ông thường trình bày giáo pháp thông qua việc làm rõ và nhận biết chính xác về mặt khái niệm, định nghĩa các vấn đề trừu tượng của Phật Đạo, với phương pháp xuyên suốt các cấp học là: hiểu đúng sẽ thực hành đúng, thực hành đúng cho ra kết quả đúng.

Một điểm đặc trưng trong văn phong của Lý Tứ là lối viết dung dị, đời thường, tránh sự nặng nề của thuật ngữ hàn lâm. Nhờ vậy, những khái niệm vốn được xem là sâu xa của Phật học trở nên dễ tiếp cận, giúp nhiều tầng lớp độc giả có thể hiểu và cảm nhận được ý nghĩa của giáo pháp.

Bên cạnh đó, các tác phẩm của ông đặc biệt nhấn mạnh tính ứng dụng trong đời sống. Lý Tứ hướng người đọc đến việc vận dụng Phật pháp để giải quyết những vấn đề thực tế, tìm lại sự an ổn trong tâm hồn và phát triển trí tuệ. Ông cũng giới thiệu những phương pháp như "nghệ thuật khai thị" và "nghệ thuật dẫn tâm", nhằm giúp người học tiếp cận giáo pháp một cách trực tiếp và hiệu quả.