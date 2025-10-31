Tác hại của việc không dùng kem chống nắng
GĐXH - Kem chống nắng là bước bảo vệ da quan trọng nhất, không chỉ giúp da đẹp mà còn bảo vệ sức khỏe. Việc không sử dụng kem chống nắng khiến da dễ bị cháy nắng, nám và đồi mồi lan nhanh. Tìm hiểu ngay những tác hại khôn lường để bảo vệ làn da của bạn mỗi ngày.
Da bị cháy nắng
Da bị cháy nắng là tình trạng dễ nhìn thấy nếu không dùng kem chống nắng. Các biểu hiện của da bị cháy nắng sẽ là ửng đỏ, bong tróc, ngứa ngáy khi da tiếp xúc quá lâu với ánh nắng mặt trời.
Đối với làn da nhạy cảm, tình trạng này sẽ nặng hơn so với các loại da khác. Trên bề mặt da có lớp màng tự nhiên để bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, tuy nhiên nếu phơi nắng quá lâu dưới cường độ lớn, lớp màng sẽ không có khả năng bảo vệ da, từ đó các tia UV dễ dàng phá vỡ lớp kết cấu dưới da.
Khi da bị cháy nắng, collagen trên da sẽ bị đứt gãy gây ra các vấn đề trên da như lão hóa, tàn nhang, nám, ung thư da.
Tàn nhang xuất hiện nhiều
Khi không sử dụng kem chống nắng, da sẽ xuất hiện các vết tàn nhang. Hình dạng của nó là những đốm nhỏ, tròn, tối màu, xuất hiện khắp cơ thể, nhất là ở các vùng da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời.
Dấu hiệu lão hóa da sớm
Nếu bạn không dùng kem chống nắng, làn da sẽ rất dễ bị lão hóa. Các tia UV với bước sóng dài sẽ xuyên sâu vào từng lớp biểu bì da, phá hủy các mô liên kết, làm giảm tính đàn hồi của da và dần dần sẽ xuất hiện các nếp nhăn, đường rãnh do thiếu hụt Collagen.
Việc phục hồi da lão hóa, làn da có vết chân chim sẽ khó hơn nhiều so với điều trị mụn. Do đó, nếu bạn không muốn tốn quá chi phí trong việc điều trị lão hóa thì hãy sử dụng kem chống nắng ngay bây giờ nhé.
Nám và đồi mồi lan nhanh hơn
Nám và đồi mồi là 2 tình trạng thường gặp nhất khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không có phương pháp bảo vệ. Hình dạng của các vết nám thường có hình oval và hay được gọi với tên khác là đốm đồi mồi.
Theo thời gian, các đốm này sẽ đậm màu hơn, nổi lên rõ rệt, nhất là ở khu vực bàn tay, vùng cổ hay da mặt gây mất thẩm mỹ. Khi càng lớn, da sẽ mất đi khả năng chống lại các tia UV, tạo điều kiện để các đốm tàn nhang và dấu hiệu lão hóa phát triển.
Tình trạng da mụn trở nên nghiêm trọng hơn
Nhiều bạn sở hữu làn da dầu mụn cho rằng việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, đặc biệt là kem chống nắng sẽ làm cho mụn và bã nhờn phát triển. Tuy nhiên, điều này không đúng. Các tia UV có trong ánh nắng mặt trời sẽ là một tác nhân khiến da bị suy giảm hệ miễn dịch làm cho các loại vi khuẩn trên da dễ dàng xâm nhập và tấn công, làm cho tình trạng mụn trở nên trầm trọng hơn.
Sử dụng kem chống nắng phổ rộng sẽ giúp bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, hạn chế vi khuẩn phát triển cũng như sự kích ứng của da do bị cháy nắng. Để tránh trường hợp dùng kem chống nắng gây ra mụn, bạn nên chọn các sản phẩm có kết cấu mỏng, phù hợp với làn da mụn để hỗ trợ cho quá trình điều trị mụn.
Ung thư da là tác hại lớn nhất việc không chống nắng
Khi da bạn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu sẽ dẫn đến rất nhiều tác hại cho da, nhất là ung thư da do tiếp xúc với tia cực tím. Tia cực tím sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là trên bề mặt da và bên trong các tế bào. Nó sẽ làm phá hủy các tế bào da, gây bệnh dày sừng ánh nắng, và đây cũng là nguyên nhân gây nên ung thư da.
