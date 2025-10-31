3 bước làm sạch giúp Suzy giữ làn da mộc không tì vết

Suzy khoe làn da mộc căng mướt, trong veo chuẩn "Tình đầu quốc dân".

1. Kỹ thuật "4-2-4" – bí quyết rửa mặt chuẩn Hàn

Là người đặc biệt coi trọng bước làm sạch, Suzy áp dụng kỹ thuật nổi tiếng "4-2-4" để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn mà vẫn giữ cho da đủ ẩm và mịn màng.

Cô dành 4 phút đầu để massage bằng dầu tẩy trang giúp làm tan lớp trang điểm, kem chống nắng và bã nhờn. Tiếp theo là 2 phút rửa với sữa rửa mặt tạo bọt nhằm làm sạch sâu lỗ chân lông. Cuối cùng, cô rửa lại bằng nước ấm rồi nước lạnh để làm dịu và se khít da.

Thói quen tỉ mỉ này giúp làn da của Suzy luôn sạch thoáng, dễ hấp thu dưỡng chất và hạn chế tối đa tình trạng bít tắc, mụn ẩn.

2. Để da tự khô sau khi rửa

Thay vì dùng khăn mặt, Suzy để da khô tự nhiên, rồi thoa toner trực tiếp lên da khi da vẫn còn hơi ẩm. Cô cho rằng, việc lau bằng khăn có thể khiến da bị ma sát, dễ kích ứng hoặc nhiễm khuẩn nếu khăn không được vệ sinh kỹ.

Cách làm này giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, đồng thời hỗ trợ các sản phẩm dưỡng da thẩm thấu nhanh và sâu hơn.

Tình đầu quốc dân tự tin khoe mặt mộc trước ống kính, làn da trong veo "qua cam thường vẫn đẹp khó tin".

3. Dùng "Nước thần" - Essence: cầu nối giữa làm sạch và dưỡng ẩm

Sau khi rửa mặt, Suzy không bao giờ bỏ qua bước essence (nước thần) – sản phẩm cô ví như "cầu nối" giữa làm sạch và dưỡng ẩm, giúp da được chuẩn bị hoàn hảo trước khi bước vào các công đoạn dưỡng tiếp theo.

Essence giúp tăng khả năng hấp thu dưỡng chất, phục hồi độ đàn hồi và mang lại hiệu ứng căng mướt tự nhiên. Suzy đặc biệt yêu thích essence chứa niacinamide, thành phần giúp làm sáng da, đều màu và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Với Suzy, làm sạch chính là nền móng của mọi chu trình skincare. Cô từng chia sẻ rằng, dù có dùng sản phẩm dưỡng đắt tiền đến đâu, nếu da không được làm sạch kỹ, các tinh chất dưỡng sau đó cũng khó có thể thẩm thấu và phát huy tác dụng.