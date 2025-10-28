Mới nhất
Trần Tiểu Vy gây chú ý với set đồ 'lệch chuẩn' mùa thu

Thứ ba, 16:01 28/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Mới đây, Trần Tiểu Vy gây chú ý khi diện cả set xanh thay vì chọn gam mùa thu như: cam, đỏ, vàng và nâu... trong chuyến công tác Hà Nội.

Trần Tiểu Vy nổi bật với set đồ xanh quân đội Không theo gam màu mùa thu - Ảnh 1.Lọ Lem nhà MC Quyền Linh gây chú ý với vẻ đẹp 'nàng thơ' trong bộ ảnh mùa thu

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, gây sốt với bộ ảnh thu ngọt ngào. Vẻ đẹp trong trẻo và phong cách tinh tế của cô thu hút hàng nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Trần Tiểu Vy nổi bật với set đồ xanh quân đội Không theo gam màu mùa thu - Ảnh 2.

Mới đây, nhân chuyến công tác tại Thủ đô, Trần Tiểu Vy khoe hình ảnh: "Hà Nội bắt đầu lạnh rồi".

Trần Tiểu Vy nổi bật với set đồ xanh quân đội Không theo gam màu mùa thu - Ảnh 3.

Thay vì chọn gam màu ấm áp và trầm lắng lấy cảm hứng từ mùa thu như cam, đỏ, vàng và nâu... nàng hậu gốc Hội An diện cả "cây" màu xanh độc đáo.

Trần Tiểu Vy nổi bật với set đồ xanh quân đội Không theo gam màu mùa thu - Ảnh 4.

Điểm nhân của layout không chỉ là phụ kiện túi xách hàng hiệu mà còn nhờ lối makeup đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh tú và đôi môi căng mọng của nàng hậu.

Trần Tiểu Vy nổi bật với set đồ xanh quân đội Không theo gam màu mùa thu - Ảnh 5.

Từ sau đăng quang, Tiểu Vy luôn được nhắc đến với vẻ đẹp sắc sảo và hình ảnh năng động, thân thiện. Ở tuổi 25, Tiểu Vy ngày càng khẳng định sự trưởng thành trong phong cách và nhan sắc.

Trần Tiểu Vy nổi bật với set đồ xanh quân đội Không theo gam màu mùa thu - Ảnh 6.

Cô sở hữu gương mặt hài hòa, làn da căng mịn cùng vóc dáng cân đối. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp Quảng Nam đều trở thành tâm điểm nhờ thần thái sang trọng xen lẫn nét tươi mới.

Trần Tiểu Vy nổi bật với set đồ xanh quân đội Không theo gam màu mùa thu - Ảnh 7.

Bên cạnh hoạt động thời trang, Tiểu Vy cũng chăm chỉ tham gia các chiến dịch cộng đồng.

Tiểu Vy hướng dẫn "7749 bước skincare". FBNV

An Khánh
