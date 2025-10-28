Trần Tiểu Vy gây chú ý với set đồ 'lệch chuẩn' mùa thu

5 giờ trước

GĐXH - Được mệnh danh là nữ thần nhan sắc của Kpop, chị cả Jisoo (Blackpink) không chỉ khiến công chúng say mê về vẻ đẹp thanh khiết và nhẹ nhàng mà còn bởi làn da căng mướt, mịn màng. Dù lịch trình bận rộn và thường xuyên phải trang điểm nhiều, Jisoo vẫn giữ được làn da khoẻ mạnh nhờ 5 thói quen chăm da được cô nàng duy trì mỗi ngày.