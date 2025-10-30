Mới nhất
Nàng hậu cao 1m86 diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội

Thứ năm, 14:11 30/10/2025 | Đẹp
GĐXH - Bảo Ngọc thu hút sự chú ý với bộ ảnh khoe lưng ong mềm mại. Vẻ đẹp 1m86 của cô khiến fan trầm trồ với sự sang trọng và gợi cảm.

Bảo Ngọc diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Mới đây, Bảo Ngọc khiến fan trầm trồ trước nhan sắc và thần thái quá đỗi cuốn hút.

Bảo Ngọc diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Người đẹp Cần Thơ lựa chọn chiếc váy hai dây ôm sát màu đen kinh điển – tông màu tưởng đơn giản nhưng lại giúp cô tôn lên đường cong và vóc dáng thanh thoát.

Bảo Ngọc diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Điểm nhấn đặc biệt của trang phục mà Bảo Ngọc diện nằm ở phần lưng hở trọn, để lộ tấm lưng ong mềm mại, rãnh lưng gợi cảm khiến bao ánh nhìn không thể rời.

Bảo Ngọc diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Mái tóc Bảo Ngọc xoăn nhẹ buông thả tự nhiên mang đến vẻ nữ tính, dịu dàng. Bên dưới loạt ảnh, người hâm mộ để lại bình luận khen ngợi: “Visual như nữ thần”, “Đỉnh cao của sự sang và gợi cảm”,...

Bảo Ngọc diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 5.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều mang đến cảm giác vừa thanh lịch, vừa quyến rũ nhưng không hề phô trương.

Bảo Ngọc diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 6.

Sở hữu chiều cao "khủng" 1m86 cùng đôi chân dài 1m23, Bảo Ngọc được nhận xét là “mặc gì cũng đẹp”.

Bảo Ngọc diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 7.

Không cần trang phục cầu kỳ hay tạo dáng quá nhiều, Lê Nguyễn Bảo Ngọc vẫn chứng minh đẳng cấp nhan sắc “không góc chết”.

Bảo Ngọc diện váy hai dây khoe lưng ong gây sốt trên mạng xã hội - Ảnh 8.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

 

An Khánh
Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Giảm cân

Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.

Mai Hoa thăng hạng nhan sắc sau đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025

Mai Hoa thăng hạng nhan sắc sau đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2025

Đẹp
Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Gam mầu trầm ấm 'lên ngôi' xu hướng thời trang Thu Đông 2025

Thời trang
Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

Thời trang
Trần Tiểu Vy gây chú ý với set đồ 'lệch chuẩn' mùa thu

Trần Tiểu Vy gây chú ý với set đồ 'lệch chuẩn' mùa thu

Đẹp

