Các kiểu tóc tôn lên vẻ mềm mại cho gương mặt góc cạnh

1.Tóc layer ngang vai

Tóc ngang vai kiểu layer là lựa chọn phổ biến cho những ai sở hữu gương mặt vuông. Các lớp tóc tỉa mềm mại giúp cân bằng và hài hòa các đường nét góc cạnh, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát cho tổng thể gương mặt.

Kiểu tóc này tạo độ bồng tự nhiên, phù hợp với cả tóc mỏng hoặc sợi nhỏ, đồng thời làm nổi bật sự nữ tính và tinh tế. Phần tóc hai bên nên để dài chạm xương gò má hoặc cằm, kết hợp uốn nhẹ phần đuôi để tăng sức sống và chuyển động mềm mại cho mái tóc.

Tóc ngang vai layer giúp gương mặt thêm hài hòa và thanh thoát (ảnh Internet).

2.Tóc uốn sóng lọn dài

Với gương mặt vuông, kiểu tóc uốn sóng là lựa chọn không thể bỏ qua. Những lọn xoăn lớn mềm mại giúp tăng sức hút, đồng thời khéo léo "đánh lạc hướng" ánh nhìn khỏi các đường nét góc cạnh.

Mái tóc bồng bềnh không chỉ tạo hiệu ứng gương mặt dài và thon gọn hơn mà còn che đi phần xương gò má, trán rộng một cách tinh tế. Tuy nhiên, khi chọn kiểu tóc layer uốn xoăn cho mặt vuông, bạn cần chú ý chăm sóc kỹ lưỡng để tránh tình trạng khô xơ, rối tóc. Độ dài lý tưởng nhất để thực hiện kiểu uốn sóng lớn này là ngang lưng vừa đủ độ bay bổng, vừa giữ được sự cân đối cho tổng thể khuôn mặt.

Trên thực tế, nhiều ngôi sao quốc tế sở hữu gương mặt vuông như Angelina Jolie, Margot Robbie cũng ưu ái chọn kiểu tóc này để tôn lên vẻ mềm mại.

Angelina Jolie thường xuất hiện với mái tóc uốn sóng dài, rẽ giữa nhẹ nhàng, giúp gương mặt trở nên thanh thoát và quyến rũ hơn.

3.Tóc rẽ ngôi lệch

Ngoài kiểu tóc layer ngang vai và tóc uốn sóng dài, rẽ ngôi lệch cũng là một "bí quyết nhỏ" giúp gương mặt vuông trở nên mềm mại và thanh thoát hơn. Đường ngôi lệch nhẹ tạo cảm giác khuôn mặt dài hơn, che bớt phần gò má và viền hàm, mang lại tổng thể hài hòa, tự nhiên.

Tỉ lệ rẽ 3/7 hoặc 4/6 là lựa chọn lý tưởng, vừa tạo điểm nhấn tinh tế, vừa tôn lên nét nữ tính. Ngược lại, nên tránh rẽ ngôi giữa, vì kiểu này dễ làm lộ rõ đường nét góc cạnh của khuôn mặt.

Tóc rẽ ngôi 7/3 chưa bao giờ là hết hot.

Tuy chỉ là một thay đổi nhỏ trong kiểu tóc, nhưng nếu biết lựa chọn khéo léo, bạn hoàn toàn có thể thăng hạng nhan sắc. Một mái tóc phù hợp không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn là cách thể hiện tinh tế cá tính và gu thẩm mỹ riêng.



