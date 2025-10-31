Làm thế nào để chăm sóc làn da nhạy cảm?
GĐXH - Khi chăm sóc da nhạy cảm chính là phải làm sạch da đúng cách và bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Sau đây là một số cách chăm sóc da nhạy cảm bạn nên biết.
Tẩy trang mỗi ngày
Tẩy trang là một bước vô cùng quan trọng trong quá trình chăm sóc da nhạy cảm. Nhiều người cho rằng chỉ khi trang điểm thì mới cần tẩy trang, tuy vậy, tẩy trang chính là bước giúp loại bỏ bụi bẩn cùng những lớp trang điểm trên bề mặt da.
Tẩy trang mỗi ngày không chỉ giúp làm sạch da mà còn hỗ trợ tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất từ các bước chăm sóc da khác.
Tránh xa các thành phần gây kích ứng da
Da nhạy cảm thường dễ bị kích ứng khi tiếp xúc với cồn và hương liệu. Do đó, khi lựa chọn sản phẩm chăm sóc da, bạn nên tránh những thành phần này.
Trước khi lựa chọn sử dụng bất kỳ loại sản phẩm nào trên da, bạn cần kiểm tra tính kích ứng của sản phẩm đó bằng cách sử dụng trước trên một vùng da nhỏ. Sau 48 giờ, nếu vùng da đã dùng sản phẩm không bị kích ứng, bạn có thể sử dụng sản phẩm đó cho cả mặt và cơ thể.
Cấp ẩm cho da
Không chỉ da nhạy cảm, tất cả các loại da đều cần được cung cấp đầy đủ độ ẩm và dưỡng chất. Khi được cấp ẩm đầy đủ, lớp màng tự nhiên của da mới được khỏe mạnh và giúp da trở nên sáng mịn hơn. Cung cấp đủ ẩm cho da cũng giúp da chống lại các tác nhân có hại từ bên ngoài.
Dùng kem chống nắng quanh năm
Kem chống nắng cũng là một bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da. Đối với da nhạy cảm, bạn nên chọn kem chống nắng có thành phần vật lý, có khả năng bảo vệ làn da khỏi tia UVA và UVB.
Sinh hoạt điều độ
Ngoài những cách chăm sóc da như trên, việc sinh hoạt điều độ và ăn uống khoa học cũng góp phần giúp làn da khỏe đẹp, rạng ngời hơn.
Bạn nên bổ sung đủ nước cho cơ thể mỗi ngày, hạn chế tiếp xúc với thời tiết hanh khô, đeo khẩu trang khi ra ngoài và ngủ đủ giấc mỗi ngày để bảo vệ làn da của mình.
Xây dựng chế độ ăn lành mạnh
Các chuyên gia dinh dưỡng đã chỉ ra rằng việc bổ sung các loại thực phẩm giàu chất oxy hóa, vitamin C và giảm lượng tinh bột, chất béo bão hòa tiêu thụ hằng ngày có thể giúp hỗ trợ phục hồi da nhạy cảm.
Ngoài ra, bạn nên hạn chế các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng hoặc các loại thức ăn chứa nhiều đường, bột ngọt để tránh khiến tình trạng da tệ đi.
Lưu ý khi chăm sóc da nhạy cảm bạn nên biết
Lựa chọn mỹ phẩm phù hợp: Để hạn chế tình trạng kích ứng trên da, việc lựa chọn các loại mỹ phẩm phù hợp chính là một yếu tố tất yếu. Khi chọn sản phẩm chăm sóc da, bạn nên tìm hiểu kỹ bảng thành phần để loại bỏ những dòng mỹ phẩm có chứa thành phần không phù hợp.
Xây dựng quy trình chăm sóc da thích hợp: Nếu bạn có một làn da nhạy cảm, bạn nên tối giản hóa quy trình chăm sóc da của mình và không nên sử dụng quá nhiều các sản phẩm chăm sóc gia khác nhau.
Điều này sẽ giúp tránh tác động mạnh lên nền da vốn đã yếu. Mặt khác, việc hạn chế sử dụng nhiều mỹ phẩm cũng giúp tránh kích ứng, làm sạch da và tăng hiệu quả hấp thụ dưỡng chất cho da.
Tránh làm tổn thương da: Khi làm sạch da, bạn nên tránh chà xát da quá mạnh và không nên rửa mặt nhiều lần trong một ngày để tránh gây khô da, mất nước.
Chọn lọc sản phẩm chăm sóc da: Chỉ nên chọn những dòng mỹ phẩm chăm sóc da uy tín và dịu nhẹ đối với làn da dễ tổn thương. Tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có chứa chất tẩy hoặc se khít lỗ chân lông mạnh.
Bạn nên tránh dùng những sản phẩm hoặc các loại thuốc có chứa corticoid nếu không có sự chỉ định của bác sĩ.
