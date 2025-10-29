Con gái 10 tuổi của Hoa hậu Hà Kiều Anh trong trẻo, thuần khiết như 'nàng thơ'

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Hà Kiều Anh hạnh phúc chia sẻ hình ảnh mới nhất của cô con gái Huỳnh Viann nhân ngày sinh nhật tròn 10 tuổi.

Chị viết: "Hôm nay, con gái nhỏ Huỳnh Viann của mẹ tròn 10 tuổi. Mười năm, nghe tưởng dài, mà với mẹ, chỉ như một cái chớp mắt.

Mới ngày nào con còn bé xíu trong vòng tay mẹ, mà giờ đã thành cô gái nhỏ xinh xắn, dịu dàng và biết quan tâm đến mọi người.

Mẹ chỉ ước thời gian trôi chậm lại một chút, để con mãi bé bỏng, mãi chạy ùa vào lòng mẹ, để mẹ được nghe tiếng cười trong veo của con thật gần như thế này mãi…