Con gái 10 tuổi của Hoa hậu Hà Kiều Anh trong trẻo, thuần khiết như 'nàng thơ'
GĐXH - Con gái 10 tuổi của Hoa hậu Hà Kiều Anh diện trang phục trắng tinh khôi chụp ảnh cùng mẹ và được khen ngợi đẹp như công chúa bước ra từ cổ tích.
Chị viết: "Hôm nay, con gái nhỏ Huỳnh Viann của mẹ tròn 10 tuổi. Mười năm, nghe tưởng dài, mà với mẹ, chỉ như một cái chớp mắt.
Cùng với bài đăng, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã chia sẻ bộ hình của con gái. Hai mẹ con cùng diện váy voan trắng đồng điệu, khoe vẻ đẹp "nàng thơ" trong trẻo, thuần khiết. Cùng với lời chúc mừng tuổi mới, con gái Hà Kiều Anh còn nhận được nhiều lời khen ngợi về vóc dáng, vẻ đẹp như hoa hậu.
Ngắm hình ảnh của Hoa hậu Hà Kiều Anh và con gái Huỳnh Viann
