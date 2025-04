Tài khoản ngân hàng của nữ thợ may ở Bình Định bất ngờ ‘nhảy số’ dư 300 triệu đồng

Ngày 27/4, trao đổi với Tiền Phong , Trung tá Nguyễn Thị Mai – Trưởng Công an phường Hoài Thanh ( thị xã Hoài Nhơn , Bình Định) cho biết, đã phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ chị Trương Thị Ngân (39 tuổi, người dân ở phường) hoàn trả số tiền 300 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Chị Ngân đến trình báo cơ quan công an.

Trước đó, lúc 16h58 ngày 25/4, chị Ngân nhận được tin nhắn SMS thông báo biến động số dư từ ngân hàng được cộng số tiền 300 triệu đồng do ai đó chuyển tới.

Xác định mình không hề quen biết, giao dịch với ai có tên thể hiện trong nội dung chuyển tiền, chị Ngân nhận thấy đây có thể là do người lạ chuyển tiền nhầm .

Với tinh thần tự giác, trung thực và hiểu được cảm giác của người chuyển nhầm, chị đã ngay lập tức đến Công an phường Hoài Thanh để trình báo. Qua xác minh, công an xác định người chuyển nhầm là bà L.T.H.T (53 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TPHCM).

Ngày 26/4, dưới sự hỗ trợ của công an phường, cơ quan chức năng, ngân hàng và chị Ngân đã hoàn trả lại đầy đủ số tiền trên cho bà T.

Theo Công an phường Hoài Thanh, hành động hoàn trả lại tiền của chị Ngân thể hiện tính trung thực và ý thức trách nhiệm trước pháp luật của công dân. Đồng thời, hành động này còn đề cao cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn lừa đảo , chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Được biết, mặc dù kinh tế gia đình chưa khá giả, chị Ngân nhận may gia công quần áo tại nhà, chồng làm nghề lái xe đường dài thường xuyên vắng nhà. Gia đình có ba con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, chi tiêu nhiều, nhưng trước số tiền lớn, chị vẫn giữ tính trung thực và trách nhiệm. Hành động của chị Ngân đáng được biểu dương, khuyến khích và cần lan tỏa.

“Công an phường đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh đề nghị biểu dương, khen thưởng cho chị Ngân, một gương người tốt việc tốt ”, Trưởng Công an phường Hoài Thanh cho biết.