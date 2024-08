Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: Đã thông một làn xe, các phương tiện có thể di chuyển

Ngày 12/8, thông tin từ Đội Vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, đến khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã thông được 1 làn xe, các phương tiện có thể di chuyển chậm; còn 1 làn xe vẫn đang bị ùn tắc khoảng 3km.

Đội Vận hành 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và Đội Tuần tra kiểm soát cao tốc số 1, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đang tích cực phân luồng và đẩy nhanh công tác cứu hộ để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe tải và 1 xe bán tải xảy ra tại km128+655 (hướng Hà Nội đi Lào Cai).

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng nay (12/8) trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua xã Y Can, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại km128+655 (hướng Hà Nội đi Lào Cai).

Theo đó, xe tải mang BKS 24C - 060.XX do anh L.T.H. (SN 1968, trú tại Lào Cai) điều khiển; xe tải BKS 88C - 247.XX do anh L.T.A. (SN 1993, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển; ô tô bán tải BKS 29C - 878.XX do anh Đ.V.Q. (SN 1981, trú tại Thái Bình) cầm lái, trên xe còn có chị V.T.L. (SN 1985, trú tại Nam Định).

Vụ tai nạn khiến giao thông qua tuyến cao tốc ùn tắc nghiêm trọng.

Vụ tai nạn khiến anh L.T.A. là tài xế của ô tô tải BKS 88C - 247.XX tử vong, 1 người trên ô tô bán tải bị thương được đưa đi cấp cứu, 3 phương tiện bị hư hỏng. Trong đó, ô tô tải BKS 88C - 247.XX bị gãy rời phần thùng xe, chắn ngang đường.



Được biết, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn cao tốc chỉ có 2 làn xe cho 2 chiều. Lúc này, trời có mưa rào khiến đường trơn và tầm nhìn hạn chế. Đoạn đường này không có dải phân cách cứng và chỉ có hai làn xe với tốc độ quy định tối đa là 80 km/giờ.

Tai nạn xảy ra khiến ách tắc cả hai chiều đường. Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát giao thông đang phối hợp với các đơn vị liên quan và cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trấn Yên phân luồng, bảo vệ hiện trường và điều tra giải quyết theo quy định.

Video hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng 12/8:

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai sáng 12/8.