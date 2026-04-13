Tại sao cô dâu phải đội nón? Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồng

Thứ hai, 10:01 13/04/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Từ bao đời, chiếc nón lá gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, mộc mạc, duyên dáng. Không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, chiếc nón còn ẩn chứa những giá trị tinh thần sâu sắc, đặc biệt trong nghi lễ cưới hỏi truyền thống.

Ý nghĩa phong tục đội nón về nhà chồng

Biểu tượng của sự đón nhận và chở che: Khoảnh khắc mẹ chồng bước ra cổng, nhẹ nhàng nghiêng chiếc nón che cho con dâu, không chỉ là nghi thức mang tính truyền thống mà còn là hình ảnh đầy thiêng liêng.

Hành động ấy như lời nhắn gửi: "Từ nay, con đã là con gái trong nhà, mẹ sẽ chở che, yêu thương và bảo vệ con như chính con ruột của mình".

Lời chúc phúc cho cuộc sống mới: Cũng như khi mẹ ruột che nón tiễn con đi, mẹ chồng che nón đón dâu là lời chúc cho hành trình hôn nhân của con luôn bình an, thuận hòa. Dưới bóng nón ấy, ẩn chứa mong ước về một mái ấm đong đầy yêu thương và hạnh phúc viên mãn.

Không chỉ là vật dụng che nắng che mưa, chiếc nón còn ẩn chứa những giá trị tinh thần sâu sắc, đặc biệt trong nghi lễ cưới hỏi truyền thống.

Sự tiếp nối của tình thân: Chiếc nón như một cầu nối vô hình, đánh dấu khoảnh khắc tình yêu thương được trao đi và tiếp nhận. Con gái rời xa sự bao bọc của mẹ đẻ để bước vào một vòng tay yêu thương mới, ấm áp không kém, đó là từ người mẹ chồng.

Về phía cô dâu, việc đội nón khi bước vào nhà chồng thể hiện sự lễ phép, khiêm nhường và tôn trọng đối với gia đình mới. Đây cũng là cách cô bày tỏ sự sẵn sàng hòa nhập, trân trọng những giá trị truyền thống và đón nhận cuộc sống hôn nhân với tình cảm chân thành.

Thủ tục mẹ chồng trao nón cho con dâu

Theo phong tục truyền thống, đại diện nhà trai, thường là mẹ chú rể cùng người thân sẽ mang theo chiếc nón lá truyền thống làm lễ vật xin dâu.

Khi đến nhà gái, mẹ chú rể sẽ trân trọng trao chiếc nón cho mẹ cô dâu, như một cách thể hiện lòng biết ơn và lời xin phép được đón con gái về làm dâu.

Đặc biệt, ở nhiều địa phương, trước khi trao nón, mẹ chồng và mẹ ruột cô dâu sẽ cùng buộc mỗi người một bên quai nón.

Phong tục cô dâu đội nón về nhà chồng không chỉ là một nghi thức trong ngày cưới, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự gắn kết và lời chúc phúc cho hôn nhân bền lâu.

Hành động này mang ý nghĩa sâu sắc: Đó là biểu tượng cho sự kết duyên thông gia, cho hai bên gia đình chính thức gắn bó, cùng hướng đến tương lai hạnh phúc của đôi trẻ.

Sau nghi thức ấy, chiếc nón được trao lại cho cô dâu, thể hiện việc cô chính thức trở thành thành viên mới trong gia đình nhà chồng.

Mẹ cô dâu sẽ là người che nón cho con gái đến khi bước lên xe hoa. Khi cô dâu về đến nhà trai, mẹ chú rể sẽ tiếp tục dùng chính chiếc nón ấy để che cho con dâu bước vào nhà chồng, như một sự đón nhận và bảo bọc, mở ra chặng đường mới đầy yêu thương và hạnh phúc.

Phong tục cô dâu đội nón về nhà chồng không chỉ là một nghi thức trong ngày cưới, mà còn là biểu tượng của tình yêu thương, sự gắn kết và lời chúc phúc cho hôn nhân bền lâu.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biết

GĐXH - Sau lễ ăn hỏi có một nghi thức là lễ lại quả. Đây không chỉ là một lời đáp lễ, mà còn là cách nhà gái thể hiện sự trân trọng, khéo léo và tấm lòng hiếu khách, mở đầu cho mối quan hệ thông gia tốt đẹp.

Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà bạn nên biết để không bị mất lộc

Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà bạn nên biết để không bị mất lộc

Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biết

Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biết

Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháu

Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháu

Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình an

Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình an

Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình an

Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình an

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

