Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng?
GĐXH - Việc lựa chọn màu sắc và chất liệu cho bàn thờ không chỉ dựa trên sở thích cá nhân, mà còn phải cân nhắc đến yếu tố phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình.
Lý do không nên sử dụng bàn thờ màu trắng?
Khó giữ sạch sẽ và dễ bám bẩn
Bàn thờ màu trắng rất dễ bám bụi bẩn và khó giữ được vẻ sạch sẽ, tinh khiết như mong muốn. Bàn thờ là nơi cần được chăm sóc cẩn thận, thường xuyên lau chùi và giữ gìn.
Việc sử dụng màu trắng khiến cho công việc vệ sinh bàn thờ trở nên khó khăn hơn nhiều, bởi mỗi vết bẩn, vết ố sẽ rất dễ thấy trên bề mặt màu trắng. Điều này có thể làm giảm tính thẩm mỹ và sự trang trọng của bàn thờ.
Khó kết hợp với các vật phẩm thờ cúng
Một trong những nhược điểm lớn của bàn thờ màu trắng là khó phối hợp với các vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ. Thông thường, trên bàn thờ có nhiều vật dụng như bát hương, chóe, đèn thờ, bình hoa, đồ cúng... với các màu sắc khác nhau. Việc kết hợp những vật phẩm có màu sắc đa dạng này với nền bàn thờ màu trắng có thể gây nên sự thiếu hài hòa và mất cân đối.
Ngoài ra, màu trắng không tạo được sự trang nghiêm cần có cho không gian thờ cúng, bởi các vật phẩm thờ thường có gam màu ấm như vàng, đỏ, hoặc nâu đất. Bàn thờ màu trắng dễ làm mất đi sự đồng điệu giữa bàn thờ và các vật dụng thờ cúng, khiến không gian trở nên rời rạc, thiếu tinh thần trang trọng.
Khó tụ khí, tạo cảm giác lạnh lẽo
Phong thủy cho hay, bàn thờ phải là nơi ấm cúng, yên tĩnh để tụ khí và mang lại sự thanh tịnh cho gia đình.
Tuy nhiên, bàn thờ màu trắng lại tạo cảm giác lạnh lẽo, khó tụ khí và làm mất đi sự ấm áp của không gian thờ cúng. Màu trắng trong không gian thờ tự có thể tạo ra cảm giác tách biệt, cô lập, không phù hợp với không gian thiêng liêng và ấm cúng mà một bàn thờ gia đình cần có.
Trong không gian thờ cúng, khí tốt phải được lưu thông và tụ lại, điều này giúp gia đình đón nhận tài lộc và may mắn.
Tuy nhiên, bàn thờ màu trắng lại có xu hướng "phân tán" năng lượng, khiến không gian thờ trở nên quá tĩnh lặng. Do đó, nhiều người tránh sử dụng màu này để không làm giảm đi sự vượng khí của ngôi nhà.
Ý nghĩa của bàn thờ màu trắng trong phong thủy
Trong phong thủy, màu sắc của bàn thờ ảnh hưởng rất lớn đến không gian thờ cúng và vận khí của gia đình. Bàn thờ màu trắng thường được coi là biểu tượng của sự tinh khiết, trong sáng và thanh tao.
Màu trắng xuất hiện nhiều trong các nghi thức tôn giáo, đặc biệt là trong những buổi lễ tưởng niệm và thờ cúng các linh hồn đã qua đời.
Vì thế, có người cho rằng bàn thờ màu trắng sẽ mang đến sự tôn nghiêm, tinh khiết cho không gian thờ tự và tạo sự liên kết tâm linh mạnh mẽ với người đã khuất. Đối với một số tôn giáo và quan điểm tâm linh, màu trắng là màu của sự thanh tịnh, tượng trưng cho sự giao thoa giữa trời và đất, giữa âm và dương.
Tuy nhiên, phong thủy lại khuyến cáo rằng việc sử dụng bàn thờ màu trắng không hẳn là lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình. Lý do chính nằm ở tính chất phong thủy tổng thể của màu trắng.
Màu trắng trong ngũ hành thuộc Kim, nhưng không phải gia chủ nào mang mệnh Kim hoặc mệnh Thủy cũng nên chọn bàn thờ màu này. Đặc biệt, không gian thờ tự đòi hỏi sự ấm cúng, tụ khí và tránh cảm giác lạnh lẽo. Bàn thờ màu trắng lại có xu hướng mang đến sự tĩnh lặng quá mức, tạo ra không khí lạnh và khó tụ được tài khí.
Màu sắc bàn thờ chuẩn phong thủy
Màu nâu đất hoặc màu gỗ tự nhiên
Màu nâu đất hoặc gỗ tự nhiên thường được sử dụng phổ biến cho bàn thờ tại gia. Những màu sắc này tạo nên sự trang nhã, ấm áp và gần gũi, đồng thời dễ dàng kết hợp với các vật phẩm thờ cúng như bát hương, đèn thờ, bình hoa.
Bàn thờ màu nâu hoặc màu gỗ không chỉ mang lại cảm giác ấm cúng mà còn giúp gia đình dễ dàng bố trí các đồ vật thờ cúng sao cho hài hòa về mặt phong thủy.
Màu be sữa hoặc vàng nhạt
Gam màu be sữa hoặc vàng nhạt cũng là lựa chọn hợp lý cho bàn thờ. Những gam màu này không quá sáng chói nhưng vẫn đủ để tạo nên không gian sáng sủa, thanh tịnh. Với bàn thờ màu be sữa hoặc vàng nhạt, gia đình có thể dễ dàng phối hợp với các vật phẩm trang trí như hoa tươi, đèn thờ và bát hương để tạo nên không gian thờ tự hài hòa.
Chất liệu gỗ là lựa chọn tốt nhất
Chất liệu gỗ tự nhiên là lựa chọn phổ biến nhất cho bàn thờ, vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa đảm bảo phong thủy tốt. Các loại gỗ như gỗ mít, gỗ gụ, gỗ hương, gỗ sồi Nga... đều là những loại gỗ bền, có màu sắc ấm áp và phù hợp để làm bàn thờ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
