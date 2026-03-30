Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng?

Thứ hai, 14:10 30/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc lựa chọn màu sắc và chất liệu cho bàn thờ không chỉ dựa trên sở thích cá nhân, mà còn phải cân nhắc đến yếu tố phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình.

Lý do không nên sử dụng bàn thờ màu trắng?

Khó giữ sạch sẽ và dễ bám bẩn

Bàn thờ màu trắng rất dễ bám bụi bẩn và khó giữ được vẻ sạch sẽ, tinh khiết như mong muốn. Bàn thờ là nơi cần được chăm sóc cẩn thận, thường xuyên lau chùi và giữ gìn.

Việc sử dụng màu trắng khiến cho công việc vệ sinh bàn thờ trở nên khó khăn hơn nhiều, bởi mỗi vết bẩn, vết ố sẽ rất dễ thấy trên bề mặt màu trắng. Điều này có thể làm giảm tính thẩm mỹ và sự trang trọng của bàn thờ.

Khó kết hợp với các vật phẩm thờ cúng

Một trong những nhược điểm lớn của bàn thờ màu trắng là khó phối hợp với các vật phẩm thờ cúng trên bàn thờ. Thông thường, trên bàn thờ có nhiều vật dụng như bát hương, chóe, đèn thờ, bình hoa, đồ cúng... với các màu sắc khác nhau. Việc kết hợp những vật phẩm có màu sắc đa dạng này với nền bàn thờ màu trắng có thể gây nên sự thiếu hài hòa và mất cân đối.

Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng? - Ảnh 1.

Việc lựa chọn màu sắc và chất liệu cho bàn thờ không chỉ dựa trên sở thích cá nhân mà còn phải cân nhắc đến yếu tố phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình.

Ngoài ra, màu trắng không tạo được sự trang nghiêm cần có cho không gian thờ cúng, bởi các vật phẩm thờ thường có gam màu ấm như vàng, đỏ, hoặc nâu đất. Bàn thờ màu trắng dễ làm mất đi sự đồng điệu giữa bàn thờ và các vật dụng thờ cúng, khiến không gian trở nên rời rạc, thiếu tinh thần trang trọng.

Khó tụ khí, tạo cảm giác lạnh lẽo

Phong thủy cho hay, bàn thờ phải là nơi ấm cúng, yên tĩnh để tụ khí và mang lại sự thanh tịnh cho gia đình.

Tuy nhiên, bàn thờ màu trắng lại tạo cảm giác lạnh lẽo, khó tụ khí và làm mất đi sự ấm áp của không gian thờ cúng. Màu trắng trong không gian thờ tự có thể tạo ra cảm giác tách biệt, cô lập, không phù hợp với không gian thiêng liêng và ấm cúng mà một bàn thờ gia đình cần có.

Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng? - Ảnh 2.

Màu trắng trong không gian thờ tự có thể tạo ra cảm giác tách biệt, cô lập, không phù hợp với không gian thiêng liêng và ấm cúng mà một bàn thờ gia đình cần có.

Trong không gian thờ cúng, khí tốt phải được lưu thông và tụ lại, điều này giúp gia đình đón nhận tài lộc và may mắn.

Tuy nhiên, bàn thờ màu trắng lại có xu hướng "phân tán" năng lượng, khiến không gian thờ trở nên quá tĩnh lặng. Do đó, nhiều người tránh sử dụng màu này để không làm giảm đi sự vượng khí của ngôi nhà.

Ý nghĩa của bàn thờ màu trắng trong phong thủy

Trong phong thủy, màu sắc của bàn thờ ảnh hưởng rất lớn đến không gian thờ cúng và vận khí của gia đình. Bàn thờ màu trắng thường được coi là biểu tượng của sự tinh khiết, trong sáng và thanh tao.

Tết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình anTết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình an

GĐXH – Năm nay, Thanh minh 2026 trùng vào Chủ nhật, được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình thực hiện nghi lễ. Trong ngày này, các gia đình nên thực hiện những việc sau để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an, may mắn.

Màu trắng xuất hiện nhiều trong các nghi thức tôn giáo, đặc biệt là trong những buổi lễ tưởng niệm và thờ cúng các linh hồn đã qua đời.

Vì thế, có người cho rằng bàn thờ màu trắng sẽ mang đến sự tôn nghiêm, tinh khiết cho không gian thờ tự và tạo sự liên kết tâm linh mạnh mẽ với người đã khuất. Đối với một số tôn giáo và quan điểm tâm linh, màu trắng là màu của sự thanh tịnh, tượng trưng cho sự giao thoa giữa trời và đất, giữa âm và dương.

Tuy nhiên, phong thủy lại khuyến cáo rằng việc sử dụng bàn thờ màu trắng không hẳn là lựa chọn tối ưu cho mọi gia đình. Lý do chính nằm ở tính chất phong thủy tổng thể của màu trắng.

Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng? - Ảnh 3.

Bàn thờ màu trắng lại có xu hướng mang đến sự tĩnh lặng quá mức, tạo ra không khí lạnh và khó tụ được tài khí.

Màu trắng trong ngũ hành thuộc Kim, nhưng không phải gia chủ nào mang mệnh Kim hoặc mệnh Thủy cũng nên chọn bàn thờ màu này. Đặc biệt, không gian thờ tự đòi hỏi sự ấm cúng, tụ khí và tránh cảm giác lạnh lẽo. Bàn thờ màu trắng lại có xu hướng mang đến sự tĩnh lặng quá mức, tạo ra không khí lạnh và khó tụ được tài khí.

Màu sắc bàn thờ chuẩn phong thủy

Màu nâu đất hoặc màu gỗ tự nhiên

Màu nâu đất hoặc gỗ tự nhiên thường được sử dụng phổ biến cho bàn thờ tại gia. Những màu sắc này tạo nên sự trang nhã, ấm áp và gần gũi, đồng thời dễ dàng kết hợp với các vật phẩm thờ cúng như bát hương, đèn thờ, bình hoa.

Bàn thờ màu nâu hoặc màu gỗ không chỉ mang lại cảm giác ấm cúng mà còn giúp gia đình dễ dàng bố trí các đồ vật thờ cúng sao cho hài hòa về mặt phong thủy.

Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng? - Ảnh 4.

Màu nâu đất hoặc gỗ tự nhiên thường được sử dụng phổ biến cho bàn thờ tại gia.

Màu be sữa hoặc vàng nhạt

Gam màu be sữa hoặc vàng nhạt cũng là lựa chọn hợp lý cho bàn thờ. Những gam màu này không quá sáng chói nhưng vẫn đủ để tạo nên không gian sáng sủa, thanh tịnh. Với bàn thờ màu be sữa hoặc vàng nhạt, gia đình có thể dễ dàng phối hợp với các vật phẩm trang trí như hoa tươi, đèn thờ và bát hương để tạo nên không gian thờ tự hài hòa.

Chất liệu gỗ là lựa chọn tốt nhất

Chất liệu gỗ tự nhiên là lựa chọn phổ biến nhất cho bàn thờ, vừa mang tính thẩm mỹ cao, vừa đảm bảo phong thủy tốt. Các loại gỗ như gỗ mít, gỗ gụ, gỗ hương, gỗ sồi Nga... đều là những loại gỗ bền, có màu sắc ấm áp và phù hợp để làm bàn thờ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng? - Ảnh 5.Vị trí đặt ảnh thờ gia tiên cần được bố trí như thế nào?

GĐXH - Việc sắp xếp ảnh thờ không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên mà còn giúp duy trì sự hài hòa trong không gian thờ cúng, đồng thời mang lại may mắn và bình an cho gia đình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộc

GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.

GĐXH - Câu nói "Xây nhà xong gặp hạn" lưu truyền trong dân gian từ lâu đã khiến nhiều gia chủ lo lắng dù đang đứng trước niềm vui hoàn thiện tổ ấm. Cũng theo quan niệm dân gian, nguyên nhân gặp hạn có thể xuất phát từ nhiều khía cạnh, trong đó có một số trường hợp sau.

GĐXH - Vận xui kéo dài, công việc trắc trở, tài chính khó khởi sắc thường bắt nguồn từ sự mất cân bằng trong trường khí. Nếu không sớm điều chỉnh, năng lượng tiêu cực có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tinh thần và cơ hội tài lộc.

GĐXH – Năm nay, Thanh minh 2026 trùng vào Chủ nhật, được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình thực hiện nghi lễ. Trong ngày này, các gia đình nên thực hiện những việc sau để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an, may mắn.

GĐXH - Mỗi gia chủ sẽ có những mệnh khác nhau, và trong phong thủy, hướng đặt bếp nên được chọn dựa vào mệnh ngũ hành. Dưới đây là những gợi ý về hướng đặt bếp khi di chuyển bếp đầu năm phù hợp với từng mệnh gia chủ.

GĐXH - Trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, nhiều gia chủ băn khoăn 1 năm động thổ 2 lần có ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch không. Để có phương án xử lý, bạn cần xác định công trình động thổ thuộc trường hợp nào dưới đây.

GĐXH - Xem ngày giờ tốt từ 30/3 đến 5/4/2026 để gia chủ khởi công, khai trương và xuất hành mang tài lộc. Tham khảo giờ hoàng đạo cho các công việc quan trọng.

GĐXH - Những ngôi nhà hướng Nam cũng rất phù hợp để trồng các loại cây có ý nghĩa phong thủy mạnh mẽ, giúp hút tài lộc cho gia đình.

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, đặt bồ kết xông nhà có tác dụng xua đuổi âm khí, giúp tâm trí con người trở nên an yên, tỉnh táo. Mùi hương nồng và khói của bồ kết còn là "kẻ thù" của các loại côn trùng mang mầm bệnh. Đặt bồ kết xông nhà thế nào để hữu ích cho gia chủ?

GĐXH - Mỗi món đồ thờ cúng đều mang ý nghĩa riêng, không thể đặt tùy tiện. Trong đó, hũ gạo muối nước là một trong những vật phẩm quan trọng trong bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình giúp mang đến may mắn, tiền tài cho mọi người.

Xem nhiều

Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giải

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top