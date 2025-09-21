Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Nguyên nhân phổ biến nhất khiến thị lực kém là thoái hóa điểm vàng, một căn bệnh do ảnh hưởng của tuổi tác. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện tình trạng này bằng cách ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong bí đỏ có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực. Lượng lớn vitamin C và E có trong loại quả này được xem như chất chống oxy hóa giúp đẩy lùi các gốc tự do gây hại cho mắt.