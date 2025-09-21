Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên
GĐXH - Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong loại quả này có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực.
Bí đỏ - Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ chống thoái hóa điểm vàng
Các cách chế biến món ngon cùng bí đỏ
1. Canh bí đỏ nấu thịt xay
2. Súp kem bí đỏ cá hồi
3. Sữa yến mạch, bí đỏ, kỳ tử
4. Bí đỏ hấp tôm thịt
