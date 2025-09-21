Mới nhất
Thực phẩm giàu Vitamin A: Bí quyết giữ đôi mắt khỏe, ai cũng nên bổ sung thường xuyên

Chủ nhật, 08:16 21/09/2025
GĐXH - Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong loại quả này có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực.

Bí đỏ - Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ chống thoái hóa điểm vàng

Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng ai cũng nên ăn mỗi tuần - Ảnh 1.

Beta-carotene là sắc tố tạo nên màu đặc trưng của bí đỏ. Beta-carotene là một loại carotenoid mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Sắc tố này được tìm thấy nhiều trong các loại trái cây và rau quả. Và theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), bí ngô chứa nhiều beta-carotene hơn các loại rau củ khác.

Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng ai cũng nên ăn mỗi tuần - Ảnh 2.

Hàm lượng beta-carotene dồi dào trong loại quả này tương ứng với lượng vitamin A được chuyển hóa trong cơ thể. Các nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia cho biết, vitamin A là chất dinh dưỡng giúp cơ thể tăng khả năng miễn dịch, bảo vệ niêm mạc ruột, chống lại nhiễm trùng cũng như hỗ trợ quá trình sinh sản và phát triển. Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu vitamin A còn giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng ai cũng nên ăn mỗi tuần - Ảnh 3.

Nguyên nhân phổ biến nhất khiến thị lực kém là thoái hóa điểm vàng, một căn bệnh do ảnh hưởng của tuổi tác. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện tình trạng này bằng cách ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Hàm lượng vitamin A, zeaxanthin và lutein cao trong bí đỏ có thể giúp bạn bảo vệ đôi mắt, giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và phòng ngừa chứng mất thị lực. Lượng lớn vitamin C và E có trong loại quả này được xem như chất chống oxy hóa giúp đẩy lùi các gốc tự do gây hại cho mắt.

Các cách chế biến món ngon cùng bí đỏ

1. Canh bí đỏ nấu thịt xay

Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng ai cũng nên ăn mỗi tuần - Ảnh 4.

Món canh bí đỏ nấu thịt xay là một món ăn ngon, bổ dưỡng và dễ chuẩn bị trong các bữa cơm hàng ngày.

2. Súp kem bí đỏ cá hồi

Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng ai cũng nên ăn mỗi tuần - Ảnh 5.

Súp kem bí đỏ cá hồi sẽ là câu trả lời cho thắc mắc “Bí đỏ nấu gì ngon”, đây là một món súp đầy dinh dưỡng và hấp dẫn, đặc biệt là với trẻ nhỏ.

3. Sữa yến mạch, bí đỏ, kỳ tử

Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng ai cũng nên ăn mỗi tuần - Ảnh 6.

Sữa yến mạch kết hợp với bí đỏ và kỳ tử là một món ăn tuyệt vời cho sức khỏe.

4. Bí đỏ hấp tôm thịt

Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng ai cũng nên ăn mỗi tuần - Ảnh 7.

Bí đỏ hấp tôm thịt là một món ăn bổ dưỡng cho nhiều người từ người già đến trẻ con.

Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng ai cũng nên ăn mỗi tuần - Ảnh 8.Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết

GĐXH - Theo các nghiên cứu y học hiện đại, trong loại quả này có chứa các hợp chất charantin, polypeptid-P và vicine có tác dụng giảm huyết áp. Vì thế đây cũng là thực phẩm được khuyến nghị cho các bệnh nhân tăng huyết áp.

Thực phẩm giàu Vitamin A, hỗ trợ bảo vệ mắt, chống thoái hóa điểm vàng ai cũng nên ăn mỗi tuần - Ảnh 9.Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Loại quả rẻ bèo này rất giàu kali. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao.

Phương Nghi (t/h)
