Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả
GĐXH - Chất neferine trong loại hạt này được nghiên cứu có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.
Tâm sen - Chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả
Món ăn ngon từ hạt sen
Chè hạt sen vải
Món ngon với hạt sen
Sữa hạt sen
Gà hầm hạt sen
Bồ câu hầm hạt sen
Chân giò hầm hạt sen
Tim heo hầm hạt sen
Cháo hạt sen
Canh hạt sen nấu sườn
Canh rong biển hạt sen chay
Chả giò hạt sen
