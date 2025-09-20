Mới nhất
Ăn thân đừng bỏ lõi, loạt hạt này có chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Thứ bảy, 07:00 20/09/2025 | Ẩm thực 360
GĐXH - Chất neferine trong loại hạt này được nghiên cứu có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.

Tâm sen - Chất hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 1.

Hạt sen (còn gọi là liên nhục) có vị ngọt, tính bình, chứa hàm lượng lớn protein, magie, kali và phốt pho, trong khi lại ít chất béo bão hòa, natri và cholesterol. Trong 100g hạt sen khô có khoảng 350 calo, 63 - 68g carbohydrate, 17 - 18g protein nhưng chỉ 2g chất béo. Hạt sen giàu chất xơ, không chứa đường, dễ ăn và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 2.

Đặc biệt khi ăn, bạn nhớ đừng bỏ tâm sen. Polysaccharide trong tâm sen có tác dụng kháng viêm, bảo vệ tế bào. Chất neferine trong tâm sen được nghiên cứu có khả năng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Enzyme chống lão hóa trong hạt sen có khả năng sửa chữa protein tổn thương, kéo dài tuổi thọ và hỗ trợ chăm sóc da. Ăn hạt sen thường xuyên giúp giảm mỡ máu và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Thành phần flavonoid trong hạt sen giúp tăng độ bền thành mạch, hạn chế chảy máu.

Món ăn ngon từ hạt sen

Chè hạt sen vải

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 3.

Chè hạt sen vải thiều là lựa chọn lý tưởng để giải nhiệt trong những ngày hè oi bức. Chỉ cần có hạt sen, trái vải và đường là bạn đã có thể thực hiện một món chè ngọt ngào và thanh mát. Hương vị đặc trưng của hạt sen kết hợp hoàn hảo cùng vị giòn giòn của trái vải trong phần nước ngọt vừa đủ. Món chè này sẽ trở nên thêm hấp dẫn khi thêm vào một ít đá lạnh.

Món ngon với hạt sen

Sữa hạt sen

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 4.

Sữa hạt sen không chỉ ngon mà còn giàu chất dinh dưỡng, giúp cải thiện làn da, duy trì vóc dáng và chống lại quá trình lão hóa một cách hiệu quả. Bạn có thể nấu sữa hạt sen kết hợp với đậu xanh, bí đỏ, khoai mật, mỗi cách làm mang lại hương vị độc đáo và hấp dẫn. Buổi sáng thức dậy và thưởng thức một tách sữa hạt sen nóng, thơm phức, vị béo ngậy hoà quyện với vị ngọt, thật tuyệt vời và đáng để trải nghiệm!

Gà hầm hạt sen

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 5.

Gà hầm hạt sen là một món ăn bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ chữa trị chứng mất ngủ. Hạt sen bùi bùi kết hợp với nấm hương, táo đỏ và thịt gà thơm ngon trong nước dùng gia vị tạo nên một hương vị đậm đà và hấp dẫn. Hãy thử làm món này để chiêu đãi gia đình trong những buổi tối ấm áp.

Bồ câu hầm hạt sen

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 6.

Món bồ câu hầm hạt sen không chỉ là một trong những món hầm hạt sen đặc biệt mà còn là một sự kết hợp thú vị và ngon miệng. Để tạo ra một đĩa bồ câu hầm hạt sen thơm ngon, bạn cần lựa chọn thịt bồ câu tươi ngon và hạt sen chất lượng. Sau khi được nấu, tô bồ câu hạt sen sẽ làm bạn ngất ngây với màu sắc hấp dẫn, hương thơm nồng nàn. Thịt bồ câu thơm ngọt, dai vừa đủ, hoà quyện cùng hạt sen bùi béo trong phần nước dùng mặn cay, tạo ra một hòa quyện hài hòa, kích thích vị giác và thực sự đáng thưởng thức. Không chỉ giàu dinh dưỡng, việc thường xuyên ăn bồ câu hầm hạt sen mà còn là cách tuyệt vời để chăm sóc sức khỏe của gia đình và những người thân yêu của bạn.

Chân giò hầm hạt sen

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 7.

Chân giò hầm hạt sen không chỉ là một món ngon khi kết hợp hạt sen với gà, bồ câu mà còn khi kết hợp với giò heo, tạo ra một hương vị độc đáo và bổ dưỡng. Món ăn này bao gồm thịt giò heo dai mềm, ngọt tự nhiên, hạt sen bùi thơm và nấm hương giòn ngon, tất cả hoà quyện trong một nước dùng đậm đà, phảng phất mùi thơm của rau ngò. Để tăng thêm hương vị và giá trị dinh dưỡng, bạn có thể thêm một ít lòng đỏ trứng vào tô chân giò hầm hạt sen, tạo ra một mùi vị hoàn hảo và đầy đặn.

Tim heo hầm hạt sen

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 8.

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn ngon, thơm ngon và đầy đặn hương vị để thay đổi khẩu vị trong bữa ăn gia đình, thì món tim heo hầm hạt sen là một lựa chọn tuyệt vời! Sự kết hợp của những miếng tim heo dai, giòn, mềm ngọt, cùng với hạt sen bùi thơm và nước dùng thanh mát đã tạo ra một hương vị hoàn hảo cho một món ăn đơn giản nhưng vô cùng thu hút.

Cháo hạt sen

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 9.

Với phần nước cháo nhuyễn mịn, sóng sánh, kết hợp cùng trứng gà, hành lá và ớt cắt nhỏ, một tô cháo hạt sen không chỉ hấp dẫn về hình thức mà còn khiến bạn cảm nhận được sự đậm đà, hương vị đặc trưng của hạt sen bùi bùi, ngọt ngào không thể tả.

Canh hạt sen nấu sườn

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 10.

Canh hạt sen nấu sườn là một trong những món canh thơm ngon và bổ dưỡng không thể thiếu. Ngoài sườn heo và hạt sen tươi, món canh này còn kết hợp với cà rốt và bông cải xanh, tạo nên một hương vị thanh tao và đầy đặn. Phần nước dùng đậm đà gia vị, cùng thịt sườn heo mềm ngọt và hạt sen bùi thơm, tạo nên một hương vị tuyệt vời cho món canh này.

Canh rong biển hạt sen chay

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 11.

Canh rong biển hạt sen chay là một lựa chọn lý tưởng cho bữa cơm chay của gia đình. Chế biến từ đậu hủ non, rong biển khô và hạt sen tươi, món canh này mang lại hương vị độc đáo và hấp dẫn. Phần nước dùng đậm đà, thanh mát, cùng với rong biển mặn và đậu hủ mềm, hạt sen bùi bùi, là một món canh ngon và bổ dưỡng.

Chả giò hạt sen

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 12.

Nếu không biết hạt sen nấu gì ngon, các bạn có thể thử món này. Chả giò hạt sen là một món ăn độc đáo và ngon miệng. Lớp vỏ giòn rụm bên ngoài, bên trong là nhân thịt, tôm, giò đậm đà và ngọt nước, cùng với hạt sen bùi thơm, tạo nên một hương vị đặc biệt và cuốn hút. Hạt sen giúp cân bằng hương vị, tạo nên một món ăn hấp dẫn và đầy sức lôi cuốn.

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 13.Hơn 20 món ăn từ một loại quả tốt cho người cao huyết áp và giúp hạ đường huyết

GĐXH - Theo các nghiên cứu y học hiện đại, trong loại quả này có chứa các hợp chất charantin, polypeptid-P và vicine có tác dụng giảm huyết áp. Vì thế đây cũng là thực phẩm được khuyến nghị cho các bệnh nhân tăng huyết áp.

Món ăn từ hạt sen hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả cho sức khỏe - Ảnh 14.Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.


Phương Nghi (t/h)
