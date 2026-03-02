Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) gặp sóng gió khi chạm mặt một người

Trong trích đoạn giới thiệu tập 4 "Bước chân vào đời", Quân (Huỳnh Anh) đưa mẹ vào viện thăm người ốm. Tình cờ, hai mẹ con bắt gặp Thương (Quỳnh Kool) đang vội vã chạy tới thang máy. Sau vài câu chào hỏi xã giao, Thương xin phép đi trước kẻo bệnh nhân chờ, vì ngoài đi dạy, cô làm thêm công việc chăm sóc bệnh nhân.

Trong khi Quân rất vui vẻ vì có cơ hội gặp người thương, bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương) - mẹ của Quân có vẻ khá "sốc" trước thông tin Thương đi làm thêm chăm sóc bệnh nhân. Quân không ngại ngần tiết lộ cho mẹ biết Thương chính là cô gái mình đang theo đuổi và còn kéo mẹ vào đi chung thang máy với Thương.

Thương lần đầu gặp mặt mẹ của Quân nhưng không gây được ấn tượng. Ảnh VTV

Sau đó, Quân còn "bỏ bom" mẹ để lái xe đưa chị em Thương về quê có việc gấp. Nếu biết chuyện này, chắc chắn bà Dung sẽ càng thêm ác cảm về Thương. Nhất là khi bà biết Thương có hoàn cảnh éo le.

Quân lái xe đưa chị em Thương về quê có việc. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thương rất buồn, đau lòng khi biết hai em hùa nhau giấu mình nhiều chuyện. Minh (Sơn Tùng) thì bỏ học thêm, trốn tiết học chính để đi làm thêm. Còn Trang (Ngọc Thuỷ) không chỉ giấu chị Thương chuyện Minh đi làm thêm, mà còn đòi Minh trích 30% tiền lương làm thêm để đầu tư cho mình.

Cả hai em đều không biết rằng chị Thương đang đứng gần đó và nghe được toàn bộ câu chuyện.

Thương đau lòng khi thấy hai em đã giấu chị để tự ý làm một số việc. Ảnh VTV

Tập 4 "Bước chân vào đời" phát sóng lúc 20h ngày 2/3 trên VTV3.

