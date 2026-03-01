Steven Nguyễn 'Mưa đỏ' từ chàng trai diễn dở nhất lớp, đi nghĩa vụ quân sự đến hình tượng 'nam thần hành động'

Sau vai Trung úy Quang thành công trong "Mưa đỏ", Steven Nguyễn tiếp tục gây ấn tượng với khán giả khi góp mặt trong bộ phim "Không giới hạn" (vai Trung tá Minh Kiên) đang phát sóng trên VTV1. Bên cạnh những diễn biến kịch tính, một sức hút của bộ phim chính là tuyến tình cảm giữa Steven Nguyễn (vai Trung tá Minh Kiên) và Minh Trang (vai Thiếu tá Lam Anh).

Trong phim "Không giới hạn", Steven Nguyễn mang vẻ ngoài nam tính, rắn rỏi của một người lính dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng "lúng túng" trong chuyện tình cảm bởi công việc bận rộn, thường xuyên đối diện với nguy hiểm trong quá trình cứu hộ cứu nạn. Nam diễn viên điển trai đang góp phần tạo sức hút cho bộ phim phát sóng khung giờ vàng VTV1.

Steven Nguyễn trong phim "Không giới hạn". Ảnh VTV

Steven Nguyễn tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM, anh mang trong mình niềm đam mê diễn xuất từ nhỏ và đã trở thành hiện tượng của điện ảnh Việt Nam với vai Quang trong bộ phim chiến tranh "Mưa đỏ". Gần 10 năm lận đận trong nghề, anh có màn lột xác ngoạn mục, trở thành "mỹ nam phản diện được yêu thích nhất" hiện tại. Với chiều cao 1,78m và thân hình vạm vỡ, Steven Nguyễn nhanh chóng được gọi là "nam thần hành động" hay "tổng tài body chiến" của màn ảnh Việt.

Trong chương trình "Sao Check" vừa được phát sóng, Steven Nguyễn đã có những phút giây trải lòng chân thành về cuộc đời mình cũng như sự nghiệp diễn xuất. Không chỉ có những hào quang, nam diễn viên không ngần ngại nhắc về những quãng "đi xuống" – nơi anh tìm thấy vốn sống để nhào nặn nên một Steven Nguyễn của ngày hôm nay.

Steven Nguyễn đang có sự nghiệp thăng hoa. Ảnh VTV

Nhưng ít ai biết rằng, trước khi trở thành gương mặt triển vọng của điện ảnh Việt, Steven Nguyễn từng đối mặt với thất bại đầu đời, đó là trượt trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Trong sự ngỡ ngàng của nhiều người, anh chọn học... công nghệ thông tin.

"Lúc đó còn trẻ người non dạ. Tôi học Công nghệ thông tin vì cảm thấy cần một chỗ dựa, nhưng rồi nhận ra mình không thuộc về nơi đó" - Steven Nguyễn nói. Quyết tâm thi lại, anh đỗ vào hệ trung cấp của trường Sân khấu – Điện ảnh. Thế nhưng, "đời không như mơ", áp lực thực sự mới bắt đầu từ đây.

Steven Nguyễn bước vào nghề diễn ban đầu khá lận đận.

Steven Nguyễn từng bị thầy giáo nhận xét là diễn dở nhất lớp khiến anh mất phương hướng, chán nản. Chính trong lúc bế tắc nhất, Steven Nguyễn chọn đi nghĩa vụ quân sự. Ngày trở về, sự thay đổi của Steven khiến người thầy khắt khe nhất cũng phải thay đổi cái nhìn và đã đưa anh về làm việc tại sân khấu kịch với vai trò soát vé. Đó cũng là cơ hội quý giá để Steven Nguyễn bắt đầu lại từ những vai quần chúng, cho đến khi "bén duyên" với những dự án Web-drama và bùng nổ với vai diễn "Bi Long đại ca".

Steven Nguyễn đã có màn thể hiện ấn tượng với vai Phúc Luân trong bộ phim truyền hình "Hạnh phúc bị đánh cắp". Vào vai một tổng tài giàu có, với thần thái sắc lạnh cùng tạo hình với những bộ vest lịch lãm cùng diễn xuất tiết chế, đặc biệt trong những cảnh thể hiện nội tâm phức tạp khi nhận ra bộ mặt thật của vợ, Steven ghi điểm mạnh với khán giả.

Steven Nguyễn gây ấn tượng với vai Trung úy Quang phim "Mưa đỏ".

Thành công ban đầu đã giúp Steven Nguyễn lọt vào mắt xanh của các đạo diễn điện ảnh. Tuy nhiên, vai Quang trong "Mưa Đỏ" lại là một thử thách tâm lý cực lớn. Ban đầu, anh đi casting cho vai Cường (vai chính diện), nhưng mối duyên bất ngờ lại đưa anh đến với vai phản diện. Khi đi sâu vào nghiên cứu nhân vật Quang, Steven Nguyễn nhận ra đây không phải là một vai phản diện một màu mà là một nhân vật có chiều sâu, đa chiều.



Đối với Steven Nguyễn, sau 10 năm lăn lộn với nghề, từ một cậu sinh viên diễn "dở nhất lớp" đến khi cầm trên tay kỷ vật cao quý này, đó không chỉ là sự công nhận về nghề nghiệp mà còn là sự khẳng định cho con đường mà anh đã chọn. Sau thành công từ "Mưa đỏ", cuộc sống của Steven Nguyễn cũng có nhiều thay đổi, ngày càng bận rộn và cũng áp lực hơn.

Steven Nguyễn luôn diễn bằng trái tim, sống bằng khát vọng chạm tới khán giả. Ảnh VTV

Từ những vai diễn nhỏ hay thành công từ "Mưa đỏ", "Không giới hạn", Steven Nguyễn luôn chứng minh sự nghiêm túc và đam mê với nghề. Không đi theo con đường ồn ào hay chiêu trò, anh chọn cách đi từng bước chậm bằng nỗ lực và đam mê, anh vẫn luôn giữ được ngọn lửa ban đầu: diễn bằng trái tim, sống bằng khát vọng chạm tới khán giả.

