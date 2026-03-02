Mới nhất
Lợi dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ vợ chồng Phúc dù bị 'nghỉ chơi'

Thứ hai, 11:42 02/03/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Lợi quyết định mượn lại số tiền tiết kiệm đang gửi mẹ giữ để giúp đỡ vợ chồng Phúc.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 "Không giới hạn", vì thương hoàn cảnh của Phúc, Lợi quyết định mượn lại số tiền tiết kiệm đang gửi mẹ giữ để lo giúp đỡ vợ chồng Phúc. Cùng lúc đó Lộc và Thọ cũng có mặt và muốn góp một phần sức của mình giúp người anh trong đội. Lợi cảm động rơi nước mắt vì mấy người em. 

Bà Thoa thấy vậy nên cũng đưa luôn cho Lợi khoản góp của Minh Kiên và Khánh Linh.

Bà Thoa nhờ Lợi đưa khoản tiền của Minh Kiên và Khánh Linh gửi giúp đỡ Phúc. Ảnh VTV

Trong khi đó, một người dân trong xóm cũng là nạn nhân vụ lừa đảo ở ngân hàng đã có thái độ thiếu chuẩn mực với Trung tá Minh Kiên. Bà Thoa thấy vậy đã nổi giận và bảo vệ con trai nuôi.

"Mắt đây mười trên mười, mắt nửa con ngươi vàng, liếc một cái là biết người nào tốt người nào xấu", bà Thoa quát tháo đồng thời ném đồ vào người phụ nữ xúc phạm con mình.

Bà Thoa nổi giận với người phụ nữ đã xúc phạm con trai nuôi của mình. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Yến không những bắt chồng xin ra khỏi đội dân quân tự vệ xã mà còn cấm Phúc không được chơi với Lợi nữa, chỉ vì Lợi không thể giúp vợ chồng Phúc lấy lại số tài sản đã mất.

Cũng biết thái độ của vợ dành cho Lợi không tốt nên Phúc "xin" vợ không nói lời xúc phạm đội trưởng của mình nữa.

Lợi cố gắng giúp đỡ vợ chồng Phúc bất chấp bị nhận về thái độ từ vợ của Phúc. Ảnh VTV

Tập 16 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 2/3 trên VTV1.

Tập 16 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 2/3 trên VTV1.

Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) gặp sóng gió khi chạm mặt một người

GĐXH - Thương không gây được thiện cảm ngay trong lần đầu gặp mặt mẹ Quân.

GĐXH - Thương không gây được thiện cảm ngay trong lần đầu gặp mặt mẹ Quân.

Steven Nguyễn 'Mưa đỏ' từ chàng trai diễn dở nhất lớp, đi nghĩa vụ quân sự đến hình tượng 'nam thần hành động'

GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn trải qua hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật bước đầu đầy lận đận nay đã có những bước thành công vụt sáng.

GĐXH - Diễn viên Steven Nguyễn trải qua hành trình 10 năm theo đuổi nghệ thuật bước đầu đầy lận đận nay đã có những bước thành công vụt sáng.

