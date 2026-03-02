Lợi dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ vợ chồng Phúc dù bị 'nghỉ chơi'
GĐXH - Lợi quyết định mượn lại số tiền tiết kiệm đang gửi mẹ giữ để giúp đỡ vợ chồng Phúc.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 "Không giới hạn", vì thương hoàn cảnh của Phúc, Lợi quyết định mượn lại số tiền tiết kiệm đang gửi mẹ giữ để lo giúp đỡ vợ chồng Phúc. Cùng lúc đó Lộc và Thọ cũng có mặt và muốn góp một phần sức của mình giúp người anh trong đội. Lợi cảm động rơi nước mắt vì mấy người em.
Bà Thoa thấy vậy nên cũng đưa luôn cho Lợi khoản góp của Minh Kiên và Khánh Linh.
Trong khi đó, một người dân trong xóm cũng là nạn nhân vụ lừa đảo ở ngân hàng đã có thái độ thiếu chuẩn mực với Trung tá Minh Kiên. Bà Thoa thấy vậy đã nổi giận và bảo vệ con trai nuôi.
"Mắt đây mười trên mười, mắt nửa con ngươi vàng, liếc một cái là biết người nào tốt người nào xấu", bà Thoa quát tháo đồng thời ném đồ vào người phụ nữ xúc phạm con mình.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Yến không những bắt chồng xin ra khỏi đội dân quân tự vệ xã mà còn cấm Phúc không được chơi với Lợi nữa, chỉ vì Lợi không thể giúp vợ chồng Phúc lấy lại số tài sản đã mất.
Cũng biết thái độ của vợ dành cho Lợi không tốt nên Phúc "xin" vợ không nói lời xúc phạm đội trưởng của mình nữa.
Tập 16 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 2/3 trên VTV1.
