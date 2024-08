Tài xế khai dùng ma túy cho tỉnh táo để lái xe

1 giờ trước

GĐXH - Khoảng cuối năm 2023, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) phát hiện một đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Mắt xích trong đường dây này là hai thanh niên sinh sống tại bản Buộc Mú (xã Nà Ngoi, Kỳ Sơn, Nghệ An). Nguồn tin trinh sát cho biết, hai thanh niên này không có công ăn việc làm nhưng lại có rất nhiều tiền.