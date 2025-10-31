Tài xế lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở
GĐXH - Qua kiểm tra nồng độ cồn cơ quan công an xác định, ông T.V.C (tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai) có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở.
Theo Báo Gia Lai điện tử, sáng 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc ban đầu với tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Biển Hồ, sau đó bỏ trốn.
Tài xế là ông T.V.C (SN 1968, trú tại thôn 1, xã Ia Phí). Khoảng 16 giờ 9 phút ngày 30/10, ông C điều khiển ô tô BKS 81A-268.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Chư Păh đi xã Biển Hồ.
Đến đoạn Km1587+900, ông C đã tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển cùng chiều phía trước.
Cú tông mạnh khiến chị T văng ra đường; xe máy tiếp tục va chạm với xe máy BKS 81N1-036.xx do ông K.K (SN 1959, trú tại làng Bui, xã Biển Hồ) điều khiển theo hướng ngược lại.
Vụ tai nạn khiến chị T tử vong trên đường đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 211. Ông K cũng được đưa vào bệnh viện này thăm khám, tuy nhiên đã được xuất viện ngay sau đó vì sức khỏe ổn định.
Sau khi gây ra vụ tai nạn, ông C không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy về hướng xã Biển Hồ.
Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, theo các camera an ninh dọc tuyến đường, ông C điều khiển xe với tốc độ rất cao, chạy qua các tuyến đường Lê Văn Sỹ, đập nước Nghĩa Hưng, khu vực hàng thông trăm tuổi và các vườn cà phê của người dân.
Công an xã Biển Hồ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) đã nhanh chóng truy vết và liên lạc với ông C. Đến tối 30/10, ông C đã đến cơ quan công an trình diện.
Qua kiểm tra nồng độ cồn cơ quan công an xác định ông C có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở. Người này có giấy phép lái xe hạng C, còn hiệu lực đến tháng 5/2029; chiếc ô tô ông điều khiển có hạn đăng kiểm đến tháng 8/2026.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giam tài xế, lấy lời khai phục vụ điều tra và xử lý.
Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phépPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố hai đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều traPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Một TikToker có tiếng tại Hà Nội vừa bị Phòng An ninh mạng - Công an TP Hà Nội triệu tập làm việc và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, liên quan đến một vụ án đang được cơ quan công an điều tra.
Vừa điều khiển xe máy vừa lướt 'TikTok', nữ sinh ở Hà Nội bị phạt nặngPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Nhận được tin báo qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội đã khẩn trương truy tìm và xử phạt một nữ sinh (SN 2006) về hành vi vừa lái xe máy vừa lướt điện thoại trên cầu vượt.
Bắt kẻ phóng hỏa vì ghen tuông khiến 2 người tử vong ở Gia LaiPháp luật - 8 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy, kẻ phóng hỏa đốt nhà ở phường An Khê khiến 2 người thiệt mạng.
Từ phút bốc đồng đến vòng lao lý, báo động vi phạm pháp luật của khá nhiều thanh thiếu niên ở Phú ThọPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Những cuộc “đua” tốc độ, những nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, mang theo hung khí đang trở thành nỗi lo trên nhiều tuyến đường ở Phú Thọ. Không ít em mới chỉ 15, 16 tuổi, vì một phút bốc đồng mà đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.
Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thôngPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo khoảng 2 giờ, Vũ Đức Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác. Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định tài xế này dương tính với ma túy loại MET.
Hà Nội: Công an ập vào tiệm vàng kịp thời ngăn chặn nữ sinh 19 tuổi đang bán vàng để 'chứng minh trong sạch'Pháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Thấy cô gái trẻ có biểu hiện lúng túng, lo sợ bất thường khi đang giao dịch tại tiệm vàng, người dân đã báo tin. Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) lập tức có mặt, kịp thời ngăn chặn nữ sinh này bán toàn bộ số vàng của gia đình để chuyển cho kẻ lừa đảo.
Hà Nội: Giấu 'hàng trắng' trong túi quần, nam thanh niên 'đứng hình' khi gặp CSGTPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác CSGT Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra, qua đó phát hiện người ngồi sau tàng trữ ma túy.
Khởi tố thêm 1 bị can liên quan đến Hoàng HườngPháp luật - 1 ngày trước
Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hoàng Hường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm một bị can.
Lừa bán đất qua mạng xã hội, hai đối tượng chiếm đoạt gần 200 triệu đồngXã hội - 1 ngày trước
Công an TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam hai đối tượng giả danh môi giới bất động sản, làm giả hợp đồng và con dấu để lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán đất qua mạng xã hội.
Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thôngPháp luật
GĐXH - Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo khoảng 2 giờ, Vũ Đức Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác. Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định tài xế này dương tính với ma túy loại MET.