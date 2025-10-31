Tài xế lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở

Theo Báo Gia Lai điện tử, sáng 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc ban đầu với tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Biển Hồ, sau đó bỏ trốn.

Tài xế là ông T.V.C (SN 1968, trú tại thôn 1, xã Ia Phí). Khoảng 16 giờ 9 phút ngày 30/10, ông C điều khiển ô tô BKS 81A-268.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Chư Păh đi xã Biển Hồ.

Đến đoạn Km1587+900, ông C đã tông vào xe máy BKS 81AV-018.xx do chị N.T.K.T (SN 1986, trú tại thôn 6, xã Biển Hồ) điều khiển cùng chiều phía trước.

Hiện trường vụ TNGT. Ảnh: CA cung cấp

Cú tông mạnh khiến chị T văng ra đường; xe máy tiếp tục va chạm với xe máy BKS 81N1-036.xx do ông K.K (SN 1959, trú tại làng Bui, xã Biển Hồ) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến chị T tử vong trên đường đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 211. Ông K cũng được đưa vào bệnh viện này thăm khám, tuy nhiên đã được xuất viện ngay sau đó vì sức khỏe ổn định.

Sau khi gây ra vụ tai nạn, ông C không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy về hướng xã Biển Hồ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị T. tử vong. Ảnh: Duy Hải

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, theo các camera an ninh dọc tuyến đường, ông C điều khiển xe với tốc độ rất cao, chạy qua các tuyến đường Lê Văn Sỹ, đập nước Nghĩa Hưng, khu vực hàng thông trăm tuổi và các vườn cà phê của người dân.

Công an xã Biển Hồ phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh) đã nhanh chóng truy vết và liên lạc với ông C. Đến tối 30/10, ông C đã đến cơ quan công an trình diện.

Qua kiểm tra nồng độ cồn cơ quan công an xác định ông C có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở. Người này có giấy phép lái xe hạng C, còn hiệu lực đến tháng 5/2029; chiếc ô tô ông điều khiển có hạn đăng kiểm đến tháng 8/2026.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giam tài xế, lấy lời khai phục vụ điều tra và xử lý.

