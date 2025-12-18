Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng

Thứ năm, 18:42 18/12/2025 | Pháp luật
Đức Tùy
Đức Tùy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, nếu ai là bị hại có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên, sớm liên hệ, cung cấp tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết...

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trong việc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền" xảy ra năm 2025 trên không gian mạng do Hoàng Vạn Sơn cùng đồng phạm thực hiện.

Quá trình điều tra xác định, vào khoảng đầu tháng 4/2025, Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái (cùng SN 2006, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Hân Ngọc" livestream trên các Fanpage Facebook có tên: "Dũng Trọc Hà Đông"; "Bùi Anh Dũng Luxury"; "Phương Luxury"; "Thành Thiếu Gia"; "Hà Nội Phố"; "Sài Gòn Phố"; "Boy Phố Cổ"; "Thành Công Tử" để lôi kéo người chơi tham gia vào các trò chơi có thưởng.

Sau khi người chơi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền trên.

Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các tài khoản ngân hàng đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm:

1.Các tài khoản ngân hàng MB Bank: 9999238952999; 3382856384333; 83319297177000; 2278382878888; 8228398271999; 0709330899999; 67586854166686; 68258447858888; 9999258328999 mang tên NGUYEN VAN PHUONG (Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Phượng).

2.Các tài khoản ngân hàng MB Bank: 22225002222; 0346465788481; 0974931891 mang tên NGUYEN DUY HOANG (Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Hoàng).

3.Tài khoản ngân hàng MB Bank: 2102200468686 mang tên LE THANH TON (Chủ tài khoản: Lê Thành Tôn).

4.Các tài khoản ngân hàng MB Bank: 3356766754555; 0268888555965; 1209032002222; 2051055856582; 2105910585288; 02551234567800; 3546638383547; 4185646676575; 5665585589965; 32123355665588; 32622266388666 mang tên NGUYEN NHU NGHIA (Chủ tài khoản: Nguyễn Như Nghĩa).

5.Tài khoản ngân hàng MB Bank: 9990116022003; 5256866664675; 56688557855888 mang tên BUI ANH DUNG (Chủ tài khoản: Bùi Anh Dũng).

6.Tài khoản ngân hàng MB Bank: 95708199999 mang tên TRIEU KIM THANH (Chủ tài khoản: Triệu Kim Thanh).

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo: Nếu ai là bị hại trong vụ án (có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên) sớm liên hệ, cung cấp tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết – hoặc điều tra viên thụ lý Dương Hoàng Kỳ, số điện thoại 0366.604.521.

Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái NguyênTìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái Nguyên

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng phát hiện ngày 3/8/2025 tại xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên".


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ninh Bình: Tìm bị hại trong vụ án tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn ở xã Giao Hòa

Ninh Bình: Tìm bị hại trong vụ án tại doanh nghiệp tư nhân Trung Thuấn ở xã Giao Hòa

Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái Nguyên

Tìm bị hại trong vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng ở Thái Nguyên

Tìm bị hại và người làm chứng vụ án Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Tìm bị hại và người làm chứng vụ án Cướp tài sản, Gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội

Cùng chuyên mục

Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tích

Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tích

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì xích mích trong lúc nói chuyện, Thế dùng dao gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật 8%.

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đường dây lừa đảo cực lớn qua không gian mạng hoạt động tại Campuchia với gần 3.000 bị hại vừa bị Công an Lạng Sơn triệt phá. Số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, 22 đối tượng đã bị bắt giữ.

Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Thái (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn khiến chiếc xe Santa Fe lật nghiêng giữa đường Láng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) vào trưa 17/12, cơ quan công an xác định nam tài xế điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, đây là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Bắt đối tượng cầm đầu hoạt động tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Bắt đối tượng cầm đầu hoạt động tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Mang trên mình lệnh truy nã về tội tàng trữ ma túy từ năm 2022, Vàng Văn Ánh (nổi danh trên mạng xã hội với biệt danh "Long Tổng") đã bị lực lượng công an bắt giữ tại sân bay Nội Bài.

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".

Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, L. đuổi đánh rồi dùng dao đâm em trai bị thương.

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Xã hội - 1 ngày trước

Công an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.

Xem nhiều

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Pháp luật

GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Pháp luật
Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Pháp luật
Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?

Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?

Pháp luật
Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top