Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, nếu ai là bị hại có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên, sớm liên hệ, cung cấp tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết...
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn trong việc điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền" xảy ra năm 2025 trên không gian mạng do Hoàng Vạn Sơn cùng đồng phạm thực hiện.
Quá trình điều tra xác định, vào khoảng đầu tháng 4/2025, Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái (cùng SN 2006, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Hân Ngọc" livestream trên các Fanpage Facebook có tên: "Dũng Trọc Hà Đông"; "Bùi Anh Dũng Luxury"; "Phương Luxury"; "Thành Thiếu Gia"; "Hà Nội Phố"; "Sài Gòn Phố"; "Boy Phố Cổ"; "Thành Công Tử" để lôi kéo người chơi tham gia vào các trò chơi có thưởng.
Sau khi người chơi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt số tiền trên.
Các tài khoản ngân hàng đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm:
1.Các tài khoản ngân hàng MB Bank: 9999238952999; 3382856384333; 83319297177000; 2278382878888; 8228398271999; 0709330899999; 67586854166686; 68258447858888; 9999258328999 mang tên NGUYEN VAN PHUONG (Chủ tài khoản: Nguyễn Văn Phượng).
2.Các tài khoản ngân hàng MB Bank: 22225002222; 0346465788481; 0974931891 mang tên NGUYEN DUY HOANG (Chủ tài khoản: Nguyễn Duy Hoàng).
3.Tài khoản ngân hàng MB Bank: 2102200468686 mang tên LE THANH TON (Chủ tài khoản: Lê Thành Tôn).
4.Các tài khoản ngân hàng MB Bank: 3356766754555; 0268888555965; 1209032002222; 2051055856582; 2105910585288; 02551234567800; 3546638383547; 4185646676575; 5665585589965; 32123355665588; 32622266388666 mang tên NGUYEN NHU NGHIA (Chủ tài khoản: Nguyễn Như Nghĩa).
5.Tài khoản ngân hàng MB Bank: 9990116022003; 5256866664675; 56688557855888 mang tên BUI ANH DUNG (Chủ tài khoản: Bùi Anh Dũng).
6.Tài khoản ngân hàng MB Bank: 95708199999 mang tên TRIEU KIM THANH (Chủ tài khoản: Triệu Kim Thanh).
Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo: Nếu ai là bị hại trong vụ án (có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên) sớm liên hệ, cung cấp tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết – hoặc điều tra viên thụ lý Dương Hoàng Kỳ, số điện thoại 0366.604.521.
Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tíchPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì xích mích trong lúc nói chuyện, Thế dùng dao gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật 8%.
Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồngPháp luật - 4 giờ trước
GĐXH - Đường dây lừa đảo cực lớn qua không gian mạng hoạt động tại Campuchia với gần 3.000 bị hại vừa bị Công an Lạng Sơn triệt phá. Số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, 22 đối tượng đã bị bắt giữ.
Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cuaPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Thái (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).
Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túyPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn khiến chiếc xe Santa Fe lật nghiêng giữa đường Láng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) vào trưa 17/12, cơ quan công an xác định nam tài xế điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, đây là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.
Bắt đối tượng cầm đầu hoạt động tổ chức tội phạm xuyên quốc giaPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nãPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Mang trên mình lệnh truy nã về tội tàng trữ ma túy từ năm 2022, Vàng Văn Ánh (nổi danh trên mạng xã hội với biệt danh "Long Tổng") đã bị lực lượng công an bắt giữ tại sân bay Nội Bài.
Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bánPháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".
Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thânPháp luật - 20 giờ trước
GĐXH - Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, L. đuổi đánh rồi dùng dao đâm em trai bị thương.
Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tốPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.
Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiềnXã hội - 1 ngày trước
Công an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.
Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bánPháp luật
GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".