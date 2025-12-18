Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo cực lớn hoạt động tại Campuchia với gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng.

Theo đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng trong và ngoài nước, Công an các đơn vị, địa phương đấu tranh, bắt giữ 22 đối tượng hoạt động tại Campuchia.

Các đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, đa số ở các tỉnh Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh Hóa, An Giang, Gia Lai, Lâm Đồng, TP Hải phòng, TP Hà Nội. Trong đó đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh: Hoa, SN 1995, trú tại thành phố Hải Phòng, là "vợ hờ" của đối tượng người nước ngoài chủ mưu), cầm đầu điều hành hoạt động lừa đảo. Tang vật thu giữ 10 máy tính, 38 điện thoại di động.

Đối tượng Nguyễn Thị Chín (biệt danh: Hoa) tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Lạng Sơn

Kết quả điều tra cho thấy, thông qua hình thức đăng bài tuyển dụng trên mạng xã hội, dưới chiêu bài việc nhẹ, lương cao, các đối tượng trong đường dây được tuyển vào công ty trá hình tại khu Tam Thái Tử, The Sampeou, Kaol Thum, Kandal, Campuchia do Nguyễn Thị Chín và các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Tại đây, các đối tượng cùng lưu trú trong một tòa nhà do đối tượng người nước ngoài quản lý và được cung cấp các tài liệu, kịch bản, lời thoại lừa đảo để đọc, học thuộc, chia người làm việc theo các tổ, nhóm để cùng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng giữ vai trò tổ trưởng trong từng tổ (đối tượng Chín là tổ trưởng tổ 1) có trách nhiệm trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động lừa đảo, phân công nhiệm vụ, kiểm tra chỉ tiêu hàng ngày và chỉ đạo các nhân viên thực hiện việc tiếp cận, dụ dỗ bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng và tang vật liên quan trong vụ án. Ảnh: CA Lạng Sơn

Các nhân viên trong từng tổ đều trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là TikTok, Facebook, Zalo) để lập tài khoản ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức kết bạn làm quen, kêu gọi đầu tư vào ứng dụng đánh bạc...

Ban đầu, bị hại được cho "rút thử" một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, đối tượng thường xuyên sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục. Nếu bị hại thiếu tiền, đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp.

Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm thì đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc.

Theo công an, đây là ổ nhóm, đường dây lừa đảo có tổ chức, quy mô lớn, hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi và phức tạp, hoạt động xuyên biên giới, xuyên quốc gia. Đối tượng người Việt Nam câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu, điều hành, hoạt động tại Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua không gian mạng.

Ngày 15/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 22 đối tượng trong đường dây về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.