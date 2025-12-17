Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố bị can đối với P.V.L. (SN 1966, trú tại thôn Yên Hồ, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

P.V.L. và hung khí. Ảnh: AB.

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai của bố mẹ để lại từ trước chưa được giải quyết, khoảng 16h15 ngày 12/9, L. nhờ N.Q.H. là cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai xã Đức Thọ đến nhà để đo diện tích mảnh vườn.

Khi anh H. chuẩn bị đo đạc, bà H.T.K.X. (SN 1969, trú tại thôn Yên Cường, xã Đức Thọ), vợ của anh P.C.T. (em trai L.) đến ngăn cản nên anh H. dừng lại.

Đến khoảng 16h25 cùng ngày, anh P.C.T. đến hiện trường rồi xảy ra mâu thuẫn với anh trai.

Sau đó, hai bên tiếp tục có lời qua tiếng lại với nhau, L. chạy vào nhà lấy dao chạy ra đuổi đánh nên anh T. bỏ chạy rồi bị trượt chân ngã xuống đường. L. tiếp tục đâm 1 nhát vào chân phải khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 2%.