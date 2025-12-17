Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?
GĐXH - Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, đặc biệt là các hành vi mua bán dâm với mức phạt tăng nặng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025, trừ trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều về hiệu lực thi hành.
Nghị định 282/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP, đồng thời bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ quyền con người, phòng ngừa các hành vi xâm hại trật tự xã hội, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế.
Theo đó, các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội, đặc biệt là mua bán dâm sẽ bị xử lý nghiêm khắc với mức phạt tăng nặng.
Theo đánh giá, với hệ thống chế tài cụ thể, nghiêm minh, nghị định này được xem là bước tiến quan trọng trong công tác phòng ngừa, răn đe và xử lý vi phạm hành chính, góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật, trật tự an toàn xã hội.
Tại Điều 32, Nghị định quy định rõ mức xử phạt đối với hành vi mua dâm. Cụ thể: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm; phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm từ 02 người trở lên cùng một lúc.
Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính theo quy định.
Đối với hành vi bán dâm, Điều 33 của Nghị định nêu rõ: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi bán dâm; phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu bán dâm cho 02 người trở lên cùng một lúc.
Hình thức xử phạt bổ sung gồm tịch thu tang vật vi phạm hành chính. Đối với người nước ngoài vi phạm, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan, cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp trục xuất.
Ngoài các hình thức xử phạt chính và bổ sung, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi mua bán dâm theo quy định.
Việc Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý, hạn chế tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời bảo đảm môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.
