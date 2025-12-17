Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?

Thứ tư, 19:21 17/12/2025 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, đặc biệt là các hành vi mua bán dâm với mức phạt tăng nặng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025, trừ trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều về hiệu lực thi hành.

Nghị định 282/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm thay thế Nghị định 144/2021/NĐ-CP, đồng thời bổ sung nhiều quy định mới, tạo hành lang pháp lý chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ quyền con người, phòng ngừa các hành vi xâm hại trật tự xã hội, đặc biệt là bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế.

Theo đó, các hành vi vi phạm tệ nạn xã hội, đặc biệt là mua bán dâm sẽ bị xử lý nghiêm khắc với mức phạt tăng nặng.

Theo đánh giá, với hệ thống chế tài cụ thể, nghiêm minh, nghị định này được xem là bước tiến quan trọng trong công tác phòng ngừa, răn đe và xử lý vi phạm hành chính, góp phần giữ gìn kỷ cương pháp luật, trật tự an toàn xã hội. 

Mua bán dâm từ 15 / 12 / 2025: Phạt nặng hơn và quy định mới - Ảnh 1.

Từ ngày 15/12/2025 tăng cường xử lý tệ nạn mại dâm theo nghị định mới - (ảnh minh họa).

Tại Điều 32, Nghị định quy định rõ mức xử phạt đối với hành vi mua dâm. Cụ thể: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm; phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm từ 02 người trở lên cùng một lúc.

Ngoài hình thức phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với hành vi bán dâm, Điều 33 của Nghị định nêu rõ: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi bán dâm; phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu bán dâm cho 02 người trở lên cùng một lúc.

Hình thức xử phạt bổ sung gồm tịch thu tang vật vi phạm hành chính. Đối với người nước ngoài vi phạm, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan, cơ quan chức năng có thể áp dụng biện pháp trục xuất.

Ngoài các hình thức xử phạt chính và bổ sung, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi mua bán dâm theo quy định.

Việc Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý, hạn chế tệ nạn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời bảo đảm môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Mở cơ sở massage để làm nơi mua bán dâm

Mở cơ sở massage để làm nơi mua bán dâm

Thông tin chú ý vụ 2 phụ nữ lừa đồng hương đi nước ngoài... bán dâm

Thông tin chú ý vụ 2 phụ nữ lừa đồng hương đi nước ngoài... bán dâm

Nhẫn tâm lừa nhiều đồng hương sang nước ngoài bán dâm thu lợi bất chính

Nhẫn tâm lừa nhiều đồng hương sang nước ngoài bán dâm thu lợi bất chính

Bắt 2 "tú ông" môi giới cho 4 đôi nam nữ mua bán dâm

Bắt 2 "tú ông" môi giới cho 4 đôi nam nữ mua bán dâm

Giả danh công an để cưỡng đoạt tiền của gái bán dâm

Giả danh công an để cưỡng đoạt tiền của gái bán dâm

Cùng chuyên mục

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

Công an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Xã hội - 1 giờ trước

Nhóm đối tượng giả danh luật sư, công ty luật, liên hệ các nạn nhân bị lừa đảo và hứa sẽ giúp lấy lại tiền. Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại phải nộp "phí thu hồi" rồi chiếm đoạt tài sản.

Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Phạt hơn 90 triệu, tạm giữ 13 xe mô tô của nhóm thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Xã hội - 1 giờ trước

Nhóm thanh thiếu niên này có các hành vi vi phạm chủ yếu gồm điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu bên trái và không gắn biển số.

Nhóm học sinh ở Cao Bằng đi xe máy 'che mặt, giấu biển số' và cái kết

Nhóm học sinh ở Cao Bằng đi xe máy 'che mặt, giấu biển số' và cái kết

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình, tiếp nhận phản ánh của Nhân dân và khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, xử lý một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Nhận 5 triệu tiền công, lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 2 bánh heroin

Nhận 5 triệu tiền công, lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển 2 bánh heroin

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì 5 triệu đồng tiền công, Vàng A Lâu đã liều lĩnh vận chuyển 2 bánh heroin từ Điện Biên sang Lai Châu. Hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đã khiến bị cáo phải trả giá bằng mức án 20 năm tù giam.

17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ khi uống rượu, Vi Văn Sơn dùng dao sát hại bạn mình, để lại nỗi đau cho người vợ trẻ cùng ba đứa con nhỏ. Phiên tòa khép lại với bản án 17 năm tù, nhưng những hệ lụy phía sau vụ án thì vẫn còn đó.

Chém 3 người thương vong, hai anh em ruột ở Gia Lai ra đầu thú

Chém 3 người thương vong, hai anh em ruột ở Gia Lai ra đầu thú

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an Gia Lai đã vận động 2 đối tượng chém người thương vong đến cơ quan công an đầu thú.

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ tính riêng tại một nút giao ở TP Hà Nội trong vòng 1 ngày (từ trưa 15/12 đến trưa 16/12), "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và ghi nhận tới 118 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó chủ yếu là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Phúc Thắng (24 tuổi, quê Lâm Đồng) bị lực lượng Công an Đồng Nai bắt giữ để điều tra các hành vi giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật.

Xem nhiều

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt

Đột kích quán cà phê, bắt quả tang 18 đối tượng đang sát phạt

Pháp luật

GĐXH - Kiểm tra đột xuất quán cà phê ở Huế, lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc dĩa.

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

'Nổ' quen biết cán bộ ngành giáo dục để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật
Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

Pháp luật
Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Nam thanh niên giả công an, đưa nữ sinh vào khách sạn ép 'đóng phạt'

Pháp luật
17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

17 năm tù cho kẻ giết bạn nhậu vì mâu thuẫn nhỏ

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top