Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồn

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô 5 chỗ và xe máy tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH.507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM) tối 20/9 khiến 3 mẹ con tử vong, Công an TPHCM cho biết, khoảng 21h tối 20/9, Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, ngụ xã Phước Thành, TPHCM) điều khiển ô tô con biển số 61K-127.24 lưu thông theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH.507.

Khi đến ngã ba thì xe ô tô xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 61F1-031.30 do chị Nguyễn Thị Thu V. (SN 1989, ngụ xã An Long, TPHCM) điều khiển chở theo 2 con trai là N.H.L. (6 tuổi) và N.T.T. (2 tuổi) đang lưu thông trên đường DH 507 theo hướng từ đường ĐT 741 vào xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cũ.

Vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong.

Sau va chạm, ô tô mất lái lao vào lô cao su bên đường, 3 nạn nhân trên xe máy bị hất văng quanh hiện trường.

Vụ tai nạn khiến chị V. và L. tử vong tại chỗ, T. và tài xế ô tô được đưa đi cấp cứu , nhưng T. không qua khỏi.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do người điều khiển ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam là 50mg/100ml.

Tài xế điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn trong máu là 50mg/100ml.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xem xét để khởi tố vụ án và khởi tố bị can với tội danh "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Hiện tại, tài xế ô tô đang được điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của lực lượng chức năng.