Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tích
GĐXH - Chỉ vì xích mích trong lúc nói chuyện, Thế dùng dao gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật 8%.
VKSND khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 7/8, Thế cùng một số người đang ngồi uống nước, nói chuyện trước nhà một hàng xóm sau đó xảy ra tranh cãi, xích mích với Đ.V.H. (SN 1985, trú cùng thôn).
Sau đó H. dùng tay đánh vào mặt Thế. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn, cả hai ra về.
Tuy nhiên sau khi về nhà, do bức xúc vì cho rằng bị H. nói xúc phạm, Đoàn Trung Thế mang theo một con dao quay sang nhà H. Khi thấy H. đang đứng ở khu vực giếng nước trước sân, Thế dùng dao chém H. gây thương tích, với tỷ lệ 8%. Trong lúc chống trả, H. cũng dùng tay không đánh lại Thế gây thương tích 1%.
Đối với con dao Thế dùng để chém H., theo bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận là vũ khí quân dụng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
