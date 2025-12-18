Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tích

Thứ năm, 18:03 18/12/2025 | Pháp luật
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ vì xích mích trong lúc nói chuyện, Thế dùng dao gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật 8%.

VKSND khu vực 3 (Hà Tĩnh) vừa khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Cố ý gây thương tích" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". 

Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tích - Ảnh 1.

Đoàn Trung Thế tại CQĐT.

Trước đó, vào khoảng 21h20 ngày 7/8, Thế cùng một số người đang ngồi uống nước, nói chuyện trước nhà một hàng xóm sau đó xảy ra tranh cãi, xích mích với Đ.V.H. (SN 1985, trú cùng thôn). 

Sau đó H. dùng tay đánh vào mặt Thế. Sự việc sau đó được mọi người can ngăn, cả hai ra về.

Tuy nhiên sau khi về nhà, do bức xúc vì cho rằng bị H. nói xúc phạm, Đoàn Trung Thế mang theo một con dao quay sang nhà H. Khi thấy H. đang đứng ở khu vực giếng nước trước sân, Thế dùng dao chém H. gây thương tích, với tỷ lệ 8%. Trong lúc chống trả, H. cũng dùng tay không đánh lại Thế gây thương tích 1%.

Đối với con dao Thế dùng để chém H., theo bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận là vũ khí quân dụng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tốDùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tố

Liên quan đến một vụ ẩu đả, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 38 đối tượng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến một vụ ẩu đả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Tranh chấp kinh doanh trà sữa, nhóm côn đồ chém người vỡ lún sọ, thương tích 35%

Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tố

Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tố

Khởi tố 16 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích

Khởi tố 16 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích

Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ vì hành vi gây rối trật tự và gây thương tích tại Bình Thuận

Bắt khẩn cấp 2 phụ nữ vì hành vi gây rối trật tự và gây thương tích tại Bình Thuận

Khởi tố kẻ đánh đập người yêu gây thương tích 23% tại quán cà phê ở TP.HCM

Khởi tố kẻ đánh đập người yêu gây thương tích 23% tại quán cà phê ở TP.HCM

Cùng chuyên mục

Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng

Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, nếu ai là bị hại có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên, sớm liên hệ, cung cấp tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết...

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đường dây lừa đảo cực lớn qua không gian mạng hoạt động tại Campuchia với gần 3.000 bị hại vừa bị Công an Lạng Sơn triệt phá. Số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, 22 đối tượng đã bị bắt giữ.

Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Thái (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn khiến chiếc xe Santa Fe lật nghiêng giữa đường Láng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) vào trưa 17/12, cơ quan công an xác định nam tài xế điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, đây là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Bắt đối tượng cầm đầu hoạt động tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Bắt đối tượng cầm đầu hoạt động tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Mang trên mình lệnh truy nã về tội tàng trữ ma túy từ năm 2022, Vàng Văn Ánh (nổi danh trên mạng xã hội với biệt danh "Long Tổng") đã bị lực lượng công an bắt giữ tại sân bay Nội Bài.

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".

Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai do bố mẹ để lại, L. đuổi đánh rồi dùng dao đâm em trai bị thương.

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Sa bẫy đỏ đen online, 2 đối tượng ở Cao Bằng bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Từ các website đánh bạc quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, 2 đối tượng tại Cao Bằng đã sa vào hành vi đánh bạc trực tuyến và vừa bị cơ quan công an khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Đột kích bãi đất trống, bắt giữ 8 đối tượng tham gia đá gà ăn tiền

Xã hội - 1 ngày trước

Công an tỉnh An Giang vừa đột kích bãi đất trống tại phường Bình Đức, bắt giữ 8 đối tượng đang tham gia đá gà ăn thua bằng tiền, thu giữ nhiều tang vật phục vụ đánh bạc.

Xem nhiều

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Pháp luật

GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Pháp luật
Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Pháp luật
Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?

Mua bán dâm từ 15/12/2025: Phạt thế nào, xử lý ra sao?

Pháp luật
Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Tranh chấp đất đai, người đàn ông dùng dao tấn công người thân

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top