Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán
GĐXH - Công an xã Phúc Thịnh (TP Hà Nội) vừa bắt giữ một cô gái trẻ sinh năm 2006 có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là ma túy dạng lỏng loại "MDMB-4en-PINACA".
Ngày 17/12, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phúc Thịnh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Thị Minh Phượng (SN 2006, trú tại xã Phúc Thịnh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Vụ việc được phát hiện vào hồi 19h ngày 14/12, khi tổ công tác của Công an xã Phúc Thịnh đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thôn Quan Âm.
Tổ công tác sau đó đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thị Minh Phượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2 lọ nhựa bên trong chứa dung dịch màu trắng. Dung dịch này sau đó được xác định là ma túy loại MDMB-4en-PINACA.
Được biết, MDMB-4en-PINACA là một chất ma túy tổng hợp (thường được gọi là Cỏ Mỹ hoặc ma túy "núp bóng"). Chất này thường được các đối tượng hòa tan thành dung dịch để phun tẩm vào thuốc lá, sợi thảo mộc hoặc bơm vào tinh dầu thuốc lá điện tử (Pod/Vape).
Đây là loại chất gây nghiện cực mạnh, có thể gây ra ảo giác, kích động mạnh, thậm chí co giật và tử vong cho người sử dụng, đặc biệt nguy hiểm khi nó đang xâm nhập mạnh vào giới trẻ.
Hiện vụ việc đang được Công an xã Phúc Thịnh tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
