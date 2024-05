Tài xế say xỉn tát CSGT khi bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn

Trưa 26/5, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Tựa (sinh năm 1972, ở thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn) để làm rõ hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cách đây hai ngày, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Sóc Sơn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn tại đường Núi Đôi, xã Tân Minh. Đến 12h35 phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện sử dụng bia, rượu, tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện và kiểm tra nồng độ cồn.

CSGT khống chế nam tài xế say xỉn.

Kết quả, người này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,323 miligam/lít khí thở. Tuy nhiên, sau khi bị tổ công tác lập biên bản tạm giữ phương tiện, ông Tựa to tiếng và mắng lực lượng chức năng. Nam tài xế còn thẳng tay tát một cán bộ Công an huyện Sóc Sơn.

Tổ công tác phải khống chế tài xế và bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Sóc Sơn theo đúng thẩm quyền.

