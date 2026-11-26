Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh cho biết, vào tối 23/11, lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ một tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển 16kg pháo hoa nổ được mua từ Trung Quốc mang về cất giấu để sử dụng.

Cụ thể, vào lúc 20h30 cùng ngày, tại Km 54 trên QL18 (thuộc khu phố Yên Lâm, phường Đông Triều), Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT) kiểm tra xe ô tô đầu kéo BKS 89C - 078.67, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 89R - 015.44 do tài xế N.T.K (SN 1992, trú tại khu Hổ Lao, phường An Sinh, TP Quảng Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra khu vực ca-bin phía sau ghế lái, Tổ công tác phát hiện 8 hộp có in chữ nước ngoài nghi là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất (gồm 4 hộp màu tím và 4 hộp màu đỏ), tổng trọng lượng 16kg.

Toàn bộ số pháo hoa nổ được tài xế giấu dưới gầm giường trong cabin. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Đông Triều tiến hành niêm phong toàn bộ số hàng trên và lấy lời khai ban đầu đối với tài xế. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận, bản thân là lái xe container thuê cho Công ty vận tải T.L (địa chỉ tại Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Vào ngày 20/11, K. điều khiển xe đầu kéo đi từ Móng Cái qua khu vực cửa khẩu Bắc Luân sang thị trấn Đông Hưng (Trung Quốc) để lấy hàng cho công ty. Trong quá trình chờ lấy hàng, tài xế K. nhờ một người phụ nữ người Trung Quốc mua hộ số pháo hoa nổ với giá 300.000 đồng/hộp để sử dụng khi có nhu cầu

Sau khi nhận đủ số pháo, N.T.K giấu xuống dưới gầm giường trong cabin xe. Khi lái xe lưu thông đến địa điểm trên thì bị lực lượng CSGT phát hiện.

Hiện Tổ công tác Phòng CSGT đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, bàn giao tài xế, tang vật, phương tiện cùng hàng hóa trên xe để phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, trưng cầu giám định tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.