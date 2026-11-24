4 con giáp may mắn tuần từ 23/11 - 29/11 với nhiều tin vui bất ngờ GĐXH - Chuyên gia phong thủy cho biết, 4 con giáp dưới đây sẽ có nhiều cơ hội đón nhận tin vui khi biết chủ động nắm bắt thời cơ và phát huy năng lực của bản thân.

1. Con giáp Tý

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 23-29/11/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Tý mọi việc suôn sẻ. Với khả năng giữ bình tĩnh, xử lý vấn đề bằng cái đầu lạnh sẽ giúp con giáp Tý thận trọng hơn trong công việc.

Tuần này may mắn có Bách Việt nâng đỡ nên có thể xuất hiện những cơ hội trong chuyện tình cảm với người tuổi Tý độc thân. Tuy nhiên, bạn cần sáng suốt đánh giá chất lượng mối quan hệ, tránh đưa ra những lời hứa hẹn quá mức chỉ vì muốn tạo không khí vui vẻ nhất thời. Người có đôi tuổi Tý hãy tận hưởng không khí ấm áp bên người thương thông qua những hoạt động thường ngày.

Tài lộc của con giáp Tý trong tuần này cũng tốt khi công việc suôn sẻ.

2. Con giáp Sửu

Trong tuần này, con giáp Sửu có thể đối mặt với nhiều biến động, nhất là giữa tuần. Bởi vậy, Sửu nên tận dụng hết thời gian đầu tuần để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất của mình. Càng về cuối tuần càng nên cẩn trọng hơn, thay vì vội vàng dấn thân vào các dự án mới thì tuổi Sửu nên tập trung vào lĩnh vực của mình.

Tài chính của con giáp Sửu duy trì mức ổn định. Để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của mình, tuổi Sửu nên chuẩn bị sẵn một khoản dự phòng khẩn cấp. Đồng thời kiểm soát cảm xúc để tránh phát sinh những khoản chi không đáng có.

3. Con giáp Dần

Ngày đầu tuần có vẻ an ổn nhưng khó khăn liên tiếp vào giữa tuần khi tuổi Dần gặp Thương Quan. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng đây lại là lợi thế để cho con giáp Dần lớn mạnh hơn và thể hiện năng lực của mình trong công việc. Bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt khi các dự án cũ dần hoàn tất, những phần thưởng xứng đáng với hiệu suất làm việc đang nằm trong tầm tay.

Cơ hội phát lộc của con giáp Dần cũng tới khi có sự xuất hiện của Thiên Đức. Dù con giáp Dần có thể thấy bận rộn chút, nhưng với khối lượng công việc lớn, thu nhập cũng nhờ đó tăng đều hơn. Thời điểm này tài chính dư dả, nhưng con giáp Dần cần thận trọng với các khoản chi tiêu lớn và cảnh giác trước cơ hội đầu tư không rõ ràng.

4. Con giáp Mão

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, tuổi Mão sẽ nhận ra rằng đôi khi việc duy trì sự hòa nhã và dung hòa các cá tính khác nhau trong team còn quan trọng hơn việc chứng minh ai đúng ai sai. Cuối tuần có Chính Ấn che chở nên có nhiều cơ hội hợp tác sẽ xuất hiện với người tuổi Mão. Bạn cần xem xét kỹ lưỡng các hợp đồng, văn bản và chủ động theo sát tiến độ thanh toán.

Bản mệnh trong tuần đi lại cần cẩn thận. Khi thời tiết giao mùa thất thường cũng cần giữ ấm cơ thể mỗi khi ra đường để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Về tài chính khuyên tuổi Mão tập trung thu hồi các khoản nợ hoặc các khoản thanh toán còn tồn đọng. Đây không phải là tuần thích hợp để vội vàng đầu tư vào các lĩnh vực hay vị thế mới. Ngoài ra, bạn cũng nên tận dụng mối quan hệ chuyên môn để mở ra những cơ hội mới. Lưu ý với tuổi Mão là quan sát nhiều hơn, hành động ít lại, đừng nhầm lẫn một bất ngờ thú vị nhất thời với một kế hoạch tài chính vững chắc, dài hạn.

5. Con giáp Tỵ

Đầu tuần, công việc của con giáp Tỵ khá tốt. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt dữ liệu và phương án dự phòng sẽ giúp con giáp Tỵ hoàn toàn chủ động trên bàn đàm phán. Phong thái tự tin, kiến thức tốt giúp cho Tỵ ghi điểm trong công việc.

Về tài chính, ảnh hưởng của Đại Hao khiến cho con giáp Tỵ phải chi nhiều khoản ngoài dự kiến. Đừng để cho tiền bạc rò rỉ thêm, tuổi Tỵ cần kiểm soát ngay khi có thể, tránh đưa ra các quyết định mua bán tài sản lớn khi tâm trạng đang bồn chồn hoặc chịu áp lực thời gian.

Trong vận trình tình cảm của con giáp Tỵ thời điểm này cũng đang được cải thiện khi sức hút đang gia tăng. Bạn được nhiều người yêu mến, người độc thân tuổi Tỵ nên tham gia các buổi giao lưu xã hội, trong khi những người đã có đôi có cặp có thể cùng trải nghiệm các hoạt động mới để làm mới mối quan hệ.

6. Con giáp Ngọ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp (23-29/11/2026) dự báo, vào đầu tuần tuổi Ngọ có thể thành công. Cuộc sống và tiền bạc gần đây của con giáp Ngọ ổn định nên bạn có xu hướng hài lòng quá sớm. Đã đến lúc tuổi Ngọ cần đầu tư thời gian vào các khóa học nâng cao hoặc nghiên cứu công nghệ mới để tăng lợi thế của mình trong sự nghiệp.

Ảnh hưởng của Tiểu Hao tuần này nên con giáp Ngọ cũng có thể phải chi một vài khoản tiền ngoài dự kiến. Tuy nhiên, Ngọ nên nhớ là đã là việc nên làm thì đừng tiếc, tiền cũng cần có ra có vào để tạo ra dòng chảy ổn định, không thể giữ khư khư sẽ gây tắc nghẽn.

Tuổi Ngọ cũng có nguồn năng lượng dồi dào, nhưng khi bận rộn dễ rơi vào trạng thái mất ngủ. Thời điểm này, tuổi Ngọ cần lưu tâm hơn đến sức khỏe.

7. Con giáp Dậu

Con giáp Dậu có thay đổi đáng kể trong cuộc sống do ảnh hưởng của Dịch Mã như việc bạn có thể phải đi công tác, thay đổi vị trí công việc hoặc điều chỉnh nhân sự. Tuổi Dậu cần thực hiện công việc từng bước một, duy trì nhịp độ ổn định không nên quá vội vàng.

Tiền bạc sẽ đổ về vào cuối tuần với tuổi Dậu nhờ sức hút của Chính Tài. Thu nhập của con giáp Dậu tăng trưởng ổn định. Nếu một cơ hội có vẻ hấp dẫn đến đâu qua lời kể của người khác, Dậu lưu ý cần giữ cái đầu lạnh để tự mình đánh giá thực tế, tránh vội vàng.

8. Con giáp Hợi

Nửa đầu tuần của tuổi Hợi thực sự khó khăn khi đối mặt với Thương Quan. Thu nhập chính trong tuần khá ổn định nhưng đừng chủ quan. Con giáp Hợi cần theo dõi các khoản chi tiêu nhỏ, phát sinh trước khi quyết định chi trả. Nếu muốn có thêm nguồn thu, con giáp Hợi cần nhiều thời gian để đánh giá, tránh dấn thân vào những lĩnh vực xa lạ. Bạn cần quan sát, đánh giá kỹ lưỡng trước khi hành động.

Trong thời gian này, chuyên gia cũng khuyên, con giáp Hợi cần lưu tâm đến sức khỏe, đi lại cẩn thận.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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