Tài xế 'xe điên' và án tù cả chục năm sau cuộc nhậu

22 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chuyển tiền đến bác sĩ để điều trị bệnh cho mẹ, do nhầm lẫn, sơ suất nên anh T. đã chuyển nhầm gần 67 triệu đồng vào một số tài khoản khác không rõ danh tính. May mắn sau đó, số tiền này được công an xã tìm giúp.