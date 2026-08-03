Hương Tràm - Phan Mạnh Quỳnh 'úp mở' hợp tác

Hương Tràm thay hàng chục bộ váy trong concert nhưng đẹp nhất là hình ảnh đi chân trần hát cùng Phan Mạnh Quỳnh GĐXH - Tối qua 1/8 tại Cung Điền kinh SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Hương Tràm đã tổ chức "Phao Cứu Sinh Concert", đêm diễn cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp.

Không chỉ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc trong đêm nhạc "Phao cứu sinh" diễn ra tối 1/8, Hương Tràm còn khiến khán giả thích thú khi lần đầu tiết lộ kế hoạch hợp tác cùng nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh trong một dự án âm nhạc đặc biệt về quê hương xứ Nghệ.

Màn chia sẻ ngẫu hứng của hai nghệ sĩ đồng hương trên sân khấu đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ hàng nghìn khán giả có mặt.

Xuất hiện với vẻ rạng rỡ trong đêm concert "Phao cứu sinh", Hương Tràm nhận được nhiều lời khen từ người anh đồng hương Phan Mạnh Quỳnh. Nam nhạc sĩ không ngần ngại bày tỏ: "Hôm nay em rất đẹp, lộng lẫy".

Trên sân khấu, Hương Tràm cho biết, cô mong muốn cùng người anh đồng hương thực hiện một ca khúc về Nghệ An. Nữ ca sĩ bày tỏ: "Có khi nào anh Quỳnh ấp ủ viết một bài cho quê hương của chúng ta được không anh?".

Theo Hương Tràm, cả hai từng có nhiều dịp làm việc cùng nhau, song cô hy vọng sẽ có cơ hội tạo nên một tác phẩm mang dấu ấn riêng dành cho mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên.

Hương Tràm đệm đàn và cùng Phan Mạnh Quỳnh thể hiện ca khúc "Nước ngoài"

Đáp lại, Phan Mạnh Quỳnh cho biết, anh cũng từng nghĩ đến việc sáng tác về quê hương nhưng vẫn chưa thực hiện vì đây là đề tài không dễ. Nam nhạc sĩ cho rằng, đã có nhiều ca khúc nổi tiếng viết về xứ Nghệ, vì vậy anh muốn tìm được góc nhìn và cảm xúc đủ khác biệt trước khi bắt tay sáng tác.

"Tìm được một điều mình thực sự cảm nhận sâu sắc để phát triển thành một ý tưởng riêng là điều không dễ. Hy vọng trong tương lai gần, anh sẽ thực hiện được tác phẩm đó", Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ với giọng ca "Em gái mưa".

Bên cạnh những trao đổi về dự định hợp tác, hai nghệ sĩ cũng mang đến nhiều tiết mục song ca trong đêm diễn. Ở ca khúc Nước ngoài, Hương Tràm đệm đàn cho Phan Mạnh Quỳnh hát, tạo nên màn tương tác ăn ý.

Hương Tràm đã có một đêm diễn thăng hoa với concert Phao Cứu sinh

Ý tưởng thực hiện dự án âm nhạc về xứ Nghệ cũng là định hướng Hương Tràm từng nhắc đến trước đây. Sau khi phát hành ca khúc Gái Nghệ, nữ ca sĩ cho biết đây không phải điểm dừng trong hành trình kể những câu chuyện về quê hương bằng âm nhạc. Cô bày tỏ, sẽ rất thú vị nếu có cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ đồng hương như Phan Mạnh Quỳnh nếu có dự án phù hợp.

Hương Tràm - Phan Mạnh Quỳnh biểu diễn cùng nhau.

Hương Tràm tên thật là Phạm Thị Hương Tràm, sinh năm 1995 tại Nghệ An. Cô được biết đến sau khi đăng quang Giọng hát Việt 2012 và sở hữu nhiều bản hit như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa, Ngốc... Nữ ca sĩ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước và có thời gian hoạt động tại Mỹ trước khi trở lại Việt Nam. Phan Mạnh Quỳnh sinh năm 1990, quê Nghệ An. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ sở hữu nhiều sáng tác được yêu thích như Vợ người ta, Có chàng trai viết lên cây, Từ đó, Nước ngoài... Ngoài các ca khúc do chính mình thể hiện, Phan Mạnh Quỳnh còn ghi dấu ấn khi sáng tác nhạc phim cho nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng về sáng tác và âm nhạc trong những năm qua.

Hương Tràm trở về Việt Nam sau 5 năm ở Mỹ: Sống chậm lại chính là cách để đi xa hơn GĐXH - Hương Tràm sau 12 năm giành quán quân Giọng hát Việt đã trưởng thành hơn và hiện tại, cô chỉ tập trung và cống hiến cho âm nhạc.



