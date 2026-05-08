Bắt Chủ tịch xã và nhà thầu do lập hồ sơ khống để rút tiền công trình dở dang
GĐXH - Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu vẫn được “phù phép” để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.
Ngày 8/5, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nhị, nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (cũ), nay là xã Văn Phú; Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng và Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Theo kết quả điều tra ban đầu, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Lâm Phú được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (cũ) phê duyệt hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi, địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện miền núi Lang Chánh trước đây.
Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, chính sách đúng đắn này đã bị một số cá nhân lợi dụng để trục lợi ngân sách Nhà nước.
Cơ quan điều tra xác định, với vai trò chủ đầu tư, UBND xã Lâm Phú đã chỉ định Công ty TNHH xây dựng và DVTM Tuấn Hùng thi công công trình, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phú Khang thực hiện tư vấn, giám sát.
Các đối tượng đã thống nhất chia dự án thành 2 gói thầu có giá trị xây lắp dưới 1 tỷ đồng để thực hiện. Trong đó, gói thầu số 1 dài hơn 488m; gói thầu số 2 dài hơn 511m. Tổng giá trị xây dựng của cả hai gói thầu theo dự toán được phê duyệt hơn 2,35 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trên thực tế đơn vị thi công chỉ mới triển khai khoảng 177m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2; các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế, dự toán đã được phê duyệt.
Mặc dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, nhưng các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán vốn hỗ trợ của Nhà nước. Từ những bộ hồ sơ ấy, chủ đầu tư đã giải ngân cho đơn vị thi công số tiền hơn 426 triệu đồng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
