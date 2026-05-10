Lời khai của tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người dã man ở TP.HCM
Tại cơ quan công an, T. khai do thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi đánh nạn nhân.
Chiều 9/5, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) làm việc với N.C.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng), người liên quan vụ chặn đầu xe , đánh nam thanh niên giữa đường gây bức xúc dư luận.
Tại cơ quan công an, T. khai do bức xúc chuyện tình cảm. Khi thấy anh L.Q.Tr. (SN 1997, ngụ phường Tân Bình, TP.HCM) chở bạn gái cũ đi chơi, T. nảy sinh ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi lao vào hành hung nạn nhân.
Clip: Tài xế xe ôm công nghệ đánh liên tiếp vào đầu nam thanh niên. (Nguồn: MXH)
Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ chạy xe máy trên đường Kha Vạn Cân thì bất ngờ vượt lên, ép đầu xe của nam thanh niên đang chở theo một cô gái phía sau.
Sau khi buộc nạn nhân dừng xe, tài xế xe ôm công nghệ lao tới dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt nam thanh niên. Chưa dừng lại, người này còn vật nạn nhân xuống đường rồi dùng chân đá mạnh vào vùng đầu, mặt trước sự chứng kiến của nhiều người.
Trong clip, nam thanh niên gần như không chống trả, chỉ ôm đầu chịu trận. Cô gái đi cùng hoảng sợ, liên tục can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục hành hung.
Vụ việc xảy ra ngay giữa đường, đúng thời điểm đông người và phương tiện qua lại, khiến nhiều người bức xúc.
Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến lên án hành vi côn đồ, manh động của tài xế xe ôm công nghệ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm.
Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h36 ngày 7/5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TP.HCM.
Hiện Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng PC02 tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.
