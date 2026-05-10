Lời khai của tài xế xe ôm công nghệ chặn đánh người dã man ở TP.HCM

Chủ nhật, 08:55 10/05/2026 | Pháp luật
Nguyễn Ngân (th)
Tại cơ quan công an, T. khai do thấy anh Tr. chở bạn gái cũ đi chơi nên ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi đánh nạn nhân.

Chiều 9/5, Công an phường Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM) làm việc với N.C.T. (SN 1998, ngụ tỉnh Lâm Đồng), người liên quan vụ chặn đầu xe , đánh nam thanh niên giữa đường gây bức xúc dư luận.

Tại cơ quan công an, T. khai do bức xúc chuyện tình cảm. Khi thấy anh L.Q.Tr. (SN 1997, ngụ phường Tân Bình, TP.HCM) chở bạn gái cũ đi chơi, T. nảy sinh ghen tuông, chạy theo chặn đường rồi lao vào hành hung nạn nhân.

Clip: Tài xế xe ôm công nghệ đánh liên tiếp vào đầu nam thanh niên. (Nguồn: MXH)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế xe ôm công nghệ chạy xe máy trên đường Kha Vạn Cân thì bất ngờ vượt lên, ép đầu xe của nam thanh niên đang chở theo một cô gái phía sau.

Sau khi buộc nạn nhân dừng xe, tài xế xe ôm công nghệ lao tới dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt nam thanh niên. Chưa dừng lại, người này còn vật nạn nhân xuống đường rồi dùng chân đá mạnh vào vùng đầu, mặt trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trong clip, nam thanh niên gần như không chống trả, chỉ ôm đầu chịu trận. Cô gái đi cùng hoảng sợ, liên tục can ngăn nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục hành hung.

Vụ việc xảy ra ngay giữa đường, đúng thời điểm đông người và phương tiện qua lại, khiến nhiều người bức xúc.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều ý kiến lên án hành vi côn đồ, manh động của tài xế xe ôm công nghệ, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h36 ngày 7/5 trên đường Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức, TP.HCM.

Hiện Công an phường Thủ Đức phối hợp Phòng PC02 tiếp tục làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố vụ sản xuất cà phê hòa tan giả tại Hưng Yên

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” xảy ra tại Công ty Cổ phần Detech Konnai.

GĐXH - Đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia này được các đối tượng đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan.

GĐXH - Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Võ Văn Tài đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy, điện thoại di động và cướp giật tài sản của người dân.

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự ý sử dụng hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lồng ghép thông tin xuyên tạc, chưa kiểm chứng nhằm mục đích xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngành.

GĐXH - Dàn xếp đấu giá đất ở Ninh Bình, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng Cao Văn Thọ (36 tuổi) và Lê Diệp Linh (31 tuổi), cùng trú tại phường Hoa Lư bị cơ quan Công an khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định hoạt động bán đấu giá tài sản.

GĐXH - Mặc dù không quen biết với lãnh đạo của Sở Tài nguyên Môi trường TP Hải Phòng, không có khả năng xin được cấp bìa đỏ, nhưng Vân Anh vẫn ‘nổ’ bản thân giúp cho các nạn nhân xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

GĐXH - Chỉ mới thi công khoảng 177m đường bê tông nhưng hàng loạt hồ sơ nghiệm thu vẫn được “phù phép” để giải ngân hàng trăm triệu đồng từ ngân sách Nhà nước.

GĐXH - Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi - đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc,TP Hà Nội.

GĐXH - Gây thương tích cho con ruột đến 36%, Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

GĐXH - Công an TP.HCM đã tạm giữ Bùi Trung Quốc (SN 1992, hiện ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”. Quốc là người trong clip bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận.

GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
