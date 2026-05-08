Hà Nội: Danh tính đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 tiền xe ôm

Thứ sáu, 16:06 08/05/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
GĐXH - Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi - đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc,TP Hà Nội.

Trước đó, vào tối ngày 07/5/2026, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe ôm khi đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Đoạn video ghi lại cảnh đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng, ép trả 700.000 đồng tiền xe ôm.

Đến 9h30' ngày 08/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc Nguyễn Lê Khôi (SN 1996, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).

Bước đầu xác định, khoảng 18h30' ngày 07/5/2026, chị T. (SN 1996, trú tại tỉnh Lai Châu) cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Khi đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình, vợ chồng chị T. đi xe ôm sang bến Bầu, xã Thiên Lộc để bắt xe khách về Lai Châu.

Đối tượng Nguyễn Lê Khôi tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Khi đến bến Bầu mặc dù chị T đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm của cả 2 vợ chồng nhưng Khôi không đồng ý mà đòi trả thêm 200.000 đồng. Vợ chồng chị T không đưa tiền thì Khôi lấy dao dí vào cổ chồng chị T đe doạ. Do hoảng sợ nên chị T đã đưa 200.000 đồng cho đối tượng. Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Khôi từng có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Khôi và những người liên quan đến vụ việc theo quy định pháp luật.

