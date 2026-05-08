Hà Nội: Danh tính đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 tiền xe ôm
GĐXH - Sau chưa đầy 24 giờ xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Lê Khôi - đối tượng dùng dao đe dọa hai vợ chồng đi xe ôm tại khu vực bến chờ xe buýt xã Thiên Lộc,TP Hà Nội.
Trước đó, vào tối ngày 07/5/2026, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một đối tượng dùng dao đe dọa, ép hai vợ chồng trả 700.000 đồng tiền xe ôm khi đi từ bến xe Mỹ Đình đến khu vực bến Bầu, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.
Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
Đến 9h30' ngày 08/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Thiên Lộc đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ việc Nguyễn Lê Khôi (SN 1996, trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên).
Bước đầu xác định, khoảng 18h30' ngày 07/5/2026, chị T. (SN 1996, trú tại tỉnh Lai Châu) cùng chồng đến Bến xe Mỹ Đình để bắt xe về Lai Châu. Khi đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình, vợ chồng chị T. đi xe ôm sang bến Bầu, xã Thiên Lộc để bắt xe khách về Lai Châu.
Khi đến bến Bầu mặc dù chị T đã thanh toán 500.000 đồng tiền xe ôm của cả 2 vợ chồng nhưng Khôi không đồng ý mà đòi trả thêm 200.000 đồng. Vợ chồng chị T không đưa tiền thì Khôi lấy dao dí vào cổ chồng chị T đe doạ. Do hoảng sợ nên chị T đã đưa 200.000 đồng cho đối tượng. Theo hồ sơ, Nguyễn Lê Khôi từng có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Khôi và những người liên quan đến vụ việc theo quy định pháp luật.
Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam bố đẻ bạo hành con ruột gây thương tích 36%Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Gây thương tích cho con ruột đến 36%, Nguyễn Hà Chung (SN 1988, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ) bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Tạm giữ cha dượng bạo hành con riêng của vợ ở TP.HCMPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Công an TP.HCM đã tạm giữ Bùi Trung Quốc (SN 1992, hiện ngụ phường Dĩ An) để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”. Quốc là người trong clip bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận.
Phẫn nộ lời khai rợn người của gã cha dượng trong vụ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành đến tử vongPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, nhiều lần y bạo hành con của người tình là để dạy cháu bé nghe lời.
Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ để điều tra hành vi giết ngườiPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Liên quan vụ bé 4 tuổi bị bạo hành tử vong tại phường Phú Diễn (TP. Hà Nội), đối tượng Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang) mẹ đẻ của bé gái vừa bị khởi tố để điều tra hành vi giết người.
Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết ngườiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.
Bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giảPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an Tây Ninh khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn.
Hà Nội: Xót xa bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vongPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 3 ngày nỗ lực cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã tử vong vào chiều 6/5. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra hành vi của người cha dượng hờ và sự thờ ơ của người mẹ đẻ trước thảm kịch này.
Hà Nội: Bắt gọn kẻ trộm 10 chiếc máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng sau đó bỏ trốn vào TP.HCMPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng đêm tối, Mai Văn Lợi đã đột nhập vào một cửa hàng máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm), lấy đi 10 chiếc máy ảnh rồi trốn vào TP.HCM tiêu thụ. Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, đối tượng đã bị Công an phường Cửa Nam bắt giữ vào ngày 1/5.
Lạng Sơn: Triệt phá tụ điểm đánh bạc “núp bóng” hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí, 66 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc và đánh bạc “núp bóng” hoạt động dưới vỏ bọc khu vui chơi giải trí. 66 đối tượng đã bị khởi tố.
Bắt ‘siêu trộm’ phá két, cuỗm tài sản tiền tỷ ở nhiều địa phươngPháp luật - 1 ngày trước
Sau thời gian dài truy vết, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ được “siêu trộm” cuỗm tài sản trị giá tiền tỷ tại nhiều địa phương.
Xử phạt người đàn ông xúc phạm cán bộ trên mạng xã hộiPháp luật
GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa xử phạt một trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.