Công an Hà Nội cảnh báo loạt trang mạng xã hội giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tài khoản mạng xã hội giả mạo, tự ý sử dụng hình ảnh của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để lồng ghép thông tin xuyên tạc, chưa kiểm chứng nhằm mục đích xấu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Ngành.
Theo Công an TP Hà Nội, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện tràn lan các tài khoản, trang tin và hội nhóm tự ý sử dụng tên gọi, hình ảnh, phù hiệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương để hoạt động trái phép.
Thủ đoạn hoạt động của các trang giả mạo này rất tinh vi, thường xuyên sao chép, lấy các thông tin thời sự, báo chí chính thống về các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hoặc hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng từ Trang Thông tin điện tử chính thức để đăng tải lại nhằm tạo vỏ bọc uy tín.
Sau khi thu hút được lượng tương tác, các tài khoản này bắt đầu lồng ghép những thông tin chưa qua kiểm chứng, các bình luận mang tính xuyên tạc, bóp méo sự thật.
Hành vi này đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đồng thời làm sai lệch hình ảnh, uy tín của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong mắt quần chúng nhân dân.
Để người dân không bị dẫn dắt bởi các thông tin sai lệch, cơ quan chức năng khẳng định, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương không thiết lập, không quản lý và không vận hành bất kỳ tài khoản, trang tin hay hội nhóm nào trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Telegram, YouTube...).
Địa chỉ Internet duy nhất do Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương quản lý, vận hành để thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Ngành Kiểm tra Đảng là Trang Thông tin điện tử tại đường dẫn https://ubkttw.vn. Mọi nguồn tin mang danh nghĩa Ủy ban Kiểm tra Trung ương xuất hiện trên mạng xã hội đều là giả mạo và bất hợp pháp.
Trước tình hình trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả mạo cơ quan nhà nước trên không gian mạng, tuyệt đối không theo dõi, không chia sẻ, không phát tán các thông tin xuất phát từ các tài khoản, trang mạng giả mạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Chỉ tiếp nhận, cập nhật thông tin chính thống của Ngành Kiểm tra Đảng tại địa chỉ website duy nhất đã được công bố ở trên.
Lực lượng an ninh mạng đang phối hợp với các cơ quan chuyên trách để rà soát, truy tìm nguồn gốc các tài khoản giả mạo. Mọi hành vi cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
