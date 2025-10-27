Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu
Kiểm tra, khám xét 2 cơ sở sản xuất cà phê, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp và thu giữ gần 5 tấn nguyên liệu nghi để làm cà phê giả.
Ngày 26/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an kiểm tra 2 cơ sở sản xuất cà phê trên địa bàn và thu giữ nhiều nguyên liệu nghi dùng làm cà phê giả.
Đồng thời Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ hình sự chủ doanh nghiệp có 2 cơ sở trên là ông Võ Minh Tùng (47 tuổi, trú đường Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú) để phục vụ điều tra.
Trước đó, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra 2 cơ sở sản xuất cà phê của Công ty N.P Gia Lai do ông Võ Minh Tùng làm Giám đốc.
Cơ sở 1 ở số 278 đường Trường Sa, thuộc xã Gào và cơ sở 2 ở số 96 đường Mạc Đăng Dung, thuộc phường Hội Phú. Đồng thời cơ quan chức năng cũng khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của ông Tùng.
Qua kiểm tra và khám xét, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty N.P Gia Lai.
Trong đó có hơn 300kg cà phê thành phẩm mang nhãn hiệu T.K, gần 900kg cà phê nhân, gần 4.000kg cà phê bột đã rang, xay, trộn chờ đóng gói. Cùng với đó còn có hơn 4,5 tấn nguyên, phụ liệu dùng trong sản xuất cà phê, gồm hương liệu, dầu bơ, phụ gia, hạt đậu nành, chất tạo màu. Ngoài ra còn nhiều máy móc như máy xay, máy trộn, máy rang, máy ép bao bì, máy đóng ngày sản xuất, hạn sử dụng.
Được biết, cơ quan chức năng đã gửi mẫu giám định số lượng cà phê bột đã thu giữ và thu hồi sản phẩm bán ra thị trường trước đó để có căn cứ xử lý.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ các tang vật liên quan và tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý.
