Tạm giữ tài xế lùi xe không đúng quy định khiến nữ sinh tử vong

Hiện trường vụ tai nạn.

Tại cơ quan Công an, Quang bước đầu khai nhận: Lúc 20h40’ ngày 20/6, Quang điều khiển xe tải BKS: 70C-06144 bỏ hàng tại đường TL782, thuộc ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu. Quang cho xe lùi ngược về hướng huyện Gò Dầu trên làn đường xe mô tô khoảng 40m thì va chạm với xe máy BKS: 70F5-0582 do em H.T.T. (SN 2004, ngụ thị xã Trảng Bàng) điều khiển, khiến em T. tử vong.

Tại hiện trường cho thấy, 10 phút sau xe ô tô đầu kéo BKS: 50H-35394 kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS: 51R-01909 do anh Phạm Quang Hà (SN 1982, ngụ Hà Tĩnh) lưu thông theo hướng huyện Gò Dầu về thị xã Trảng Bàng tiếp tục va chạm vào xe mô tô của em T.

Qua truy xét, Công an bắt giữ Quang về hành vi trên. Nguyên nhân dẫn đến TNGT nghiêm trọng do Quang điều khiển xe tải không đúng quy định và không bảo đảm an toàn dẫn đến va chạm khiến em T. tử vong.