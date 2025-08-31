Hơn 21 triệu đồng đến với gia đình người đàn ông dân tộc Thái bị tai nạn

Anh Lò Văn Sơn ở Điện Biên là nhân vật trong bài viết "MS 1010: Người đàn ông dân tộc Thái rơi vào túng quẫn, nguy kịch sau tai nạn cần được giúp đỡ".

Cách đây hai tháng, trên đường lên nương, anh Sơn bất ngờ bị tai nạn khiến anh chấn thương bụng kín nặng, thận bị tổn thương độ 3, tụy bị đứt rời kèm theo chấn thương ngực nghiêm trọng. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khi tiếp nhận xác định đây là ca nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không can thiệp kịp thời.

Khi phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống tới thăm, anh vẫn nằm bất động trên giường, cơ thể chẳng chịt là dây hỗ trợ sự sống. Các bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật, xử lý tổn thương để giành sự sống cho anh Sơn.

Trước khi bị tai nạn, anh Sơn là lao động chính trong nhà, làm hết mọi việc từ lên nương, đi làm thuê vì vợ vốn ốm yếu, con nhỏ. Cả gia đình sống chật vật với nương ngô, rẫy sắn. Tai nạn bất ngờ xảy đến khiến cả nhà chao đảo, cần sự trợ giúp của cộng đồng.

Khi hoàn cảnh của anh được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái, anh đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ đông đảo bạn đọc gần xa hỗ trợ vào viện phí. Anh Sơn được điều trị tích cực, sức khỏe dần tiến triển. Sau thời gian điều trị ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh được chuyển tuyến về địa phương và xuất hiện trở về nhà.

Phóng viên Phương Thuận, Báo Sức khỏe và Đời sống (bên trái) cùng đại diện bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 21.593.888 đồng cho gia đình chị Giót

Chị Lò Thị Giót (SN 1979) – vợ của anh Sơn có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã rất vui mừng cho biết, sức khỏe hiện tại của anh Sơn đã ổn định hơn. Dù anh chưa bình phục hẳn, nhưng đã có thể hỗ trợ các việc nhẹ ở trong nhà cho vợ con.

"Nhà nghèo, chi phí điều trị tốn kém, lúc chồng gặp nạn, tôi đã rất lo vì không biết phải xoay sở ra sao. Cũng may có các bác sĩ tận tình cứu giúp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, chồng tôi đã vượt qua được cửa tử. Hiện sức khỏe của anh ấy đã tốt hơn. Dù chưa bình phục hẳn, nhưng đã có thể phụ giúp một vài việc nhẹ trong nhà. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những tấm lòng đã nâng đỡ gia đình tôi lúc khốn khó này".

Ngoài phần hỗ trợ trực tiếp viện phí, gia đình anh Sơn còn nhận được số tiền 21.593.888 đồng từ bạn đọc thông qua chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống). Đại diện chương trình cùng đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trực tiếp trao số tiền này đến tay gia đình chị Giót, anh Sơn.

Con đường hồi phục như trước ngày tai nạn ở phía trước của anh Sơn vẫn còn dài. Anh cần được tiếp tục chăm sóc, bồi dưỡng dinh dưỡng và tập vật lý trị liệu để có thể phục hồi sức khỏe tốt hơn. Sự quan tâm của bạn đọc hảo tâm sẽ giúp gia đình anh bớt vất vả đi phần nào và là nguồn động viên để anh kiên cường vượt qua khó khăn, trở lại cuộc sống thường nhật.