Sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc đã có những tiến triển mới

Chủ nhật, 18:54 31/08/2025 | Vòng tay nhân ái
GĐXH – Theo chia sẻ của gia đình, bé Lý Gia Hiếu, sinh năm 2023 ở Cao Bằng bị ung thư võng mạc đã được phẫu thuật, sức khỏe tiến triển hơn.

Bé Hiếu là nhân vật trong bài viết "MS 1005: Bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc, cha mẹ nghèo bán đàn lợn cũng không đủ tiền chữa trị". Khi mới 2 tháng tuổi, mắt của bé Hiếu đã có những dấu hiệu bất thường, nhưng gia đình vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể đưa con đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội để điều trị. Mãi tới đầu năm 2025, khi một bên mắt của Hiếu trắng dã, teo lại, gia đình đưa con đi khám thì phát hiện bé bị ung thư võng mạc.

Con đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn, thậm chí tính mạng bị đe dọa nếu không được điều trị kịp thời. Trong khi đó, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Họ đã vét sạch số tiền dành dụm, thậm chí bán cả đàn lợn là tài sản đáng giá nhất trong nhà, nhưng vẫn không đủ để chữa trị lâu dài cho con.

Sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc đã có những tiến triển mới- Ảnh 1.

Hiện sức khỏe của bé Hiếu đã tiến triển tốt hơn trước

Hiếu phải điều trị hóa chất, thường xuyên ở viện nhiều hơn ở nhà. May mắn thay, nhờ có sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, bé Hiếu đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.

Theo chia sẻ của anh Đặng Tòn Khé - bố bé Hiếu, gia đình vẫn đưa con đi khám định kỳ tại Bệnh viện K và Bệnh viện Mắt Trung ương. Hiện sức khỏe của bé đã tiến triển hơn nhiều so với trước.

Sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc đã có những tiến triển mới- Ảnh 2.

Anh Đặng Tòn Khé - bố bé Hiếu đón nhận tiền bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Qua sự kết nối của báo chí, anh cho biết, gia đình đã nhận được sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm để kịp thời điều trị cho con. Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình bé Hiếu đã nhận được số tiền 22.215.000 đồng. Số tiền này đã được đại diện chương trình Vòng tay nhân ái kết chuyển đến gia đình.

Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả những tấm lòng hảo tâm và sự kết nối đầy nhân văn của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Gia đình bé gái bị khối u bàng quang xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâmGia đình bé gái bị khối u bàng quang xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm

GĐXH - Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Giàng Sao Mai bị u bàng quang. Nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé có thêm điều kiện chữa bệnh. Gia đình bé xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm thời gian qua đã hỗ trợ kinh phí để con điều trị bệnh.

P.Thuận
