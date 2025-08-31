Sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc đã có những tiến triển mới
GĐXH – Theo chia sẻ của gia đình, bé Lý Gia Hiếu, sinh năm 2023 ở Cao Bằng bị ung thư võng mạc đã được phẫu thuật, sức khỏe tiến triển hơn.
Bé Hiếu là nhân vật trong bài viết "MS 1005: Bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc, cha mẹ nghèo bán đàn lợn cũng không đủ tiền chữa trị". Khi mới 2 tháng tuổi, mắt của bé Hiếu đã có những dấu hiệu bất thường, nhưng gia đình vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể đưa con đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội để điều trị. Mãi tới đầu năm 2025, khi một bên mắt của Hiếu trắng dã, teo lại, gia đình đưa con đi khám thì phát hiện bé bị ung thư võng mạc.
Con đứng trước nguy cơ mù vĩnh viễn, thậm chí tính mạng bị đe dọa nếu không được điều trị kịp thời. Trong khi đó, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Họ đã vét sạch số tiền dành dụm, thậm chí bán cả đàn lợn là tài sản đáng giá nhất trong nhà, nhưng vẫn không đủ để chữa trị lâu dài cho con.
Hiếu phải điều trị hóa chất, thường xuyên ở viện nhiều hơn ở nhà. May mắn thay, nhờ có sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, bé Hiếu đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.
Theo chia sẻ của anh Đặng Tòn Khé - bố bé Hiếu, gia đình vẫn đưa con đi khám định kỳ tại Bệnh viện K và Bệnh viện Mắt Trung ương. Hiện sức khỏe của bé đã tiến triển hơn nhiều so với trước.
Qua sự kết nối của báo chí, anh cho biết, gia đình đã nhận được sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm để kịp thời điều trị cho con. Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình bé Hiếu đã nhận được số tiền 22.215.000 đồng. Số tiền này đã được đại diện chương trình Vòng tay nhân ái kết chuyển đến gia đình.
Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả những tấm lòng hảo tâm và sự kết nối đầy nhân văn của Báo Sức khỏe và Đời sống.
GĐXH – Nhờ sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, gia đình anh Lò Văn Sơn (Điện Biên) đã nhận được số tiền 21.593.888 đồng hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng cho người đàn ông dân tộc Thái sau tai nạn nghiệt ngã.
GĐXH – Ông Phạm Văn Ba, cựu chiến binh, mang trong mình thương tật do chất độc da cam với mức ảnh hưởng 65%. Ở tuổi xế chiều, ông lại phải chiến đấu với căn bệnh u gan quái ác.
GĐXH – Tai nạn bất ngờ đã khiến Đinh Văn Thâm, 18 tuổi (dân tộc Ba Na, Gia Lai) rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh". Gia đình em nghèo khó, vay mượn khắp nơi cũng không đủ để lo viện phí cho em nên đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.
GĐXH - Dù bị căn bệnh ung thư hạ họng hành hạ với những cơn đau kéo dài hằng đêm, anh Lợi vẫn một mực xin về để nhường cơ hội sống cho con gái đang mắc bệnh nặng.
GĐXH – Bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông, hiện tại nam thanh niên người dân tộc Dao thuộc vùng 3 đặc biệt khó khăn ở Yên Bái đang rất cần sự chung tay của bạn đọc.
GĐXH - Từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
GĐXH – Nhiều năm cuộc sống gắn bó với bệnh viện vì căn bệnh suy thận, Sơn vẫn luôn mong một ngày khỏe mạnh để đỡ đần bố mẹ già đã 80 tuổi. Nhưng gần đây, sức khỏe của Sơn suy yếu phải vào viện cấp cứu.
GĐXH - Từ khi con trai mắc bệnh, vợ chồng chị Ngân vay mượn khắp nơi để có kinh phí điều trị. Tuy nhiên, tình trạng của con ngày càng nặng khiến gia đình chị rơi vào cảnh bế tắc. Người mẹ trẻ tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để con được tiếp tục sống...
GĐXH – Theo chia sẻ từ gia đình, ông Vừ A Thề - nhân vật Vòng tay nhân ái MS1001 hiện đã có sức khỏe ổn định và sinh hoạt được bình thường. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ điều trị cho ông.
GĐXH – 10 năm một mình nuôi con, chị Ngụy Thị Ngát chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày chính mình trở thành gánh nặng, khi đôi mắt dần chìm trong bóng tối, tay chân tê liệt vì u màng não. Giữa lúc kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế, chị chỉ mong có sự trợ giúp từ cộng đồng.
