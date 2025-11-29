Tình cảm của bạn đọc báo Sức khỏe và Đời sống gửi tới nam thanh niên nghèo ở Nam Định chăm bố suy thận

Câu chuyện về em Nguyễn Văn Hiệu, SN 2004 ở xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nam Định) từng khiến nhiều bạn đọc không khỏi xót xa khi được đăng tải trong bài viết: "MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận" trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, Hiệu đã phải nghỉ học sớm từ sau năm lớp 7. Bố của Hiệu là ông Nguyễn Văn Huy nhiều năm phải chống chọi với hàng loạt bệnh lý nguy hiểm như suy gan, suy thận và gout. Cơ thể suy kiệt khiến ông Huy mất hoàn toàn khả năng lao động, trong khi chi phí thuốc men, viện phí ngày một chồng chất vượt ngoài khả năng xoay xở của hai bố con.

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ gần như là tài sản duy nhất của gia đình. Mọi sinh hoạt, chữa bệnh đều phụ thuộc vào đồng thu nhập ít ỏi làm thuê của Hiệu và sự hỗ trợ từ địa phương. Bởi vậy khi hoàn cảnh của em được chia sẻ, nhiều tấm lòng hảo tâm đã đồng cảm, hỗ trợ.

Số tiền 9.610.000 đồng do bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ đã được kết chuyển đến gia đình em Hiệu.

Chị Vũ Thị Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Lâm cho biết: "Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các mạnh thường quân và đặc biệt là tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, bố con em Hiệu đã có thêm kinh phí để điều trị bệnh. Hiện Hiệu đã đi làm công ty, còn sức khỏe của anh Huy tiến triển tốt hơn, ăn uống và trò chuyện bình thường hơn trước".

Thay mặt bạn đọc hảo tâm, Hội LHPN xã Nghĩa Lâm đã trao số tiền 9.610.000 đồng do bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ đến gia đình em Hiệu. Đón nhận món quà nghĩa tình này, đôi mắt Hiệu đỏ hoe xúc động. Hiệu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm cùng Báo Sức khỏe và Đời sống đã làm nhịp cầu nối yêu thương, tiếp sức cho hai bố con ở giai đoạn khó khăn nhất.

