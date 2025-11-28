Trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tuấn ở Hà Tĩnh

Trường hợp gia đình ông Tuấn được Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đăng tải tại bài viết: Mất một người con vì suy thận, người mẹ nghèo hiến thận cứu con trai nhưng bất lực trước chi phí trên mục Vòng tay nhân ái.

Vợ chồng ông Tuấn kiệt quệ vì lo cho những đứa con bệnh tật.

Hoàn cảnh gia đình ông Tuấn vô cùng éo le, vợ chồng nhiều năm ròng rã lo cho hai con bị suy thận. Người con gái qua đời vì bệnh suy thận, con trai cũng mắc bệnh tương tự, người mẹ đã quyết định hiến thận cứu con, nhưng chi phí lại quá tốn kém.

Ông Tuấn cho biết, vào đầu năm 2015, con trai ông là Lê Quốc Luật có những biểu hiện suy nhược cơ thể, ăn uống kém, thường hay đau bụng, cơ thể sưng to khác thường… Đưa con đi kiểm tra, hai vợ chồng ông đau đớn biết rằng con trai bị bệnh suy thận mãn. Ba năm sau đó, con gái ông lại phát hiện bị bệnh giống người anh trai. Kể từ ngày đó, hai anh em Luật mỗi tuần phải vào viện lọc máu 3 lần.

Nhiều năm qua, vợ chồng ông Tuấn phải chạy vay tiền khắp nơi để điều trị bệnh cho các con, với hy vọng sẽ cứu được con hay ít nhất cũng kéo dài sự sống đến đâu hay đến đó. Vậy nhưng, ông bà vẫn đau đớn khi phải chứng kiến một người con ra đi vì bệnh suy thận.

Vợ chồng ông Tuấn làm nghề tự do, thu nhập bấp bênh. Gia cảnh đang lâm vào nợ nần, cơm áo gạo tiền luôn thiếu trước hụt sau. Để điều trị cho các con trong thời gian dài, vợ chồng ông đã cắm nhà vay mượn ngân hàng 500 triệu đồng. Thường xuyên phải đi viện cùng con, thu nhập không có nên hiện tại hoàn cảnh gia đình ông hết sức khó khăn. Dù vợ ông quyết định hiến thận cho con nhưng chi phí ghép lớn cũng đang đè nặng lên đôi vai gầy của ông Tuấn.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống trao tiền bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh gia đình ông Tuấn.

Sau khi bài viết được đăng tải, hoàn cảnh của gia đình ông Tuấn đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc. Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển số tiền 6.096.000 đồng đến gia đình.

Tiếp nhận khoản hỗ trợ, ông Tuấn cho biết, từ khi được Báo Sức khỏe và Đời sống viết bài kêu gọi, gia đình ông nhận được rất nhiều sự chia sẻ, tiền hỗ trợ của bạn đọc trong cả nước gửi trực tiếp về gia đình.

"Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn Báo Sức khỏe và Đời sống, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ. Thực sự, số tiền mà mọi người giúp đỡ gia đình tôi thời điểm này là rất quý", ông Tuấn nói.