Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống chung tay hồi sinh trái tim cho người phụ nữ dân tộc Mường ở Phú Thọ

Chồng của bà Bùi Thị Nhẳn, người dân tộc Mường ở xóm Ong Man, xã Quyết Thắng (Phú Thọ) mất sớm vì bệnh ung thư. Một mình bà gồng gánh chăm 3 con nhỏ khôn lớn.

Ở tuổi 57, bà Nhẳn từng mong những năm tháng cuối đời sẽ được nghỉ ngơi bên con cháu. Nhưng số phận lại trớ trêu, đẩy người phụ nữ dân tộc Mường này vào bệnh tật và kiệt quệ về kinh tế.

Hơn năm trước, bà Nhẳn bắt đầu thấy khó thở, phù nhẹ hai chân, người mệt mỏi triền miên. Vào viện, bác sĩ thông báo bà bị bệnh tim. Không có điều kiện chạy chữa, bà chỉ dám đi lấy thuốc uống hằng tháng để duy trì. Khi nhập viện tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật sớm vì bệnh đã quá nặng.

Chi phí dự khoảng 50 triệu đồng, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình không biết xoay sở ở đâu. Khi hoàn cảnh của bà được đăng tải với bài viết "MS 1021: Người phụ nữ Mường nghèo mất chồng vì ung thư, nay cần 50 triệu đồng mổ tim để giữ sự sống", nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ.

Đại diện chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống trao 14.598.888 đồng đến với gia đình và Nhẳn

Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình bà Nhẳn đã nhận được 14.598.888 đồng. Số tiền này đã được đại diện chương trình Vòng tay nhân ái của Báo kết chuyển đến gia đình.

Nhận được khoản tiền hỗ trợ của mẹ, anh Bùi Văn Quỳnh – con trai của bà Nhẳn đã rất xúc động: "Trong hoàn cảnh cùng cực, gia đình đã nhận được sự quan tâm của các bác sĩ, cán bộ phòng công tác xã hội của viện cùng kết nối sẻ chia của Báo, đặc biệt là tấm lòng hảo tâm của cộng đồng. Nhờ đó, mẹ em đã có điều kiện điều trị bệnh. Hiện tại sức khỏe của mẹ em đã ổn định hơn".

Gia đình bà Bùi Thị Nhẳn và Báo Sức khỏe và Đời sống xin trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ thông qua mã số 1021 để chung tay hồi sức trái tim cho bà.

Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ tiếp tục là cầu nối lan tỏa yêu thương tới các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.