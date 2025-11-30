Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống chung tay hồi sinh trái tim cho người phụ nữ dân tộc Mường ở Phú Thọ
GĐXH – Nhờ những tấm lòng hảo tâm, bà Nhẳn ở Phú Thọ đã được phẫu thuật tim. Theo gia đình cho biết, hiện sức khỏe của bà đã ổn định hơn và sinh hoạt bình thường.
Chồng của bà Bùi Thị Nhẳn, người dân tộc Mường ở xóm Ong Man, xã Quyết Thắng (Phú Thọ) mất sớm vì bệnh ung thư. Một mình bà gồng gánh chăm 3 con nhỏ khôn lớn.
Ở tuổi 57, bà Nhẳn từng mong những năm tháng cuối đời sẽ được nghỉ ngơi bên con cháu. Nhưng số phận lại trớ trêu, đẩy người phụ nữ dân tộc Mường này vào bệnh tật và kiệt quệ về kinh tế.
Hơn năm trước, bà Nhẳn bắt đầu thấy khó thở, phù nhẹ hai chân, người mệt mỏi triền miên. Vào viện, bác sĩ thông báo bà bị bệnh tim. Không có điều kiện chạy chữa, bà chỉ dám đi lấy thuốc uống hằng tháng để duy trì. Khi nhập viện tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật sớm vì bệnh đã quá nặng.
Chi phí dự khoảng 50 triệu đồng, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình không biết xoay sở ở đâu. Khi hoàn cảnh của bà được đăng tải với bài viết "MS 1021: Người phụ nữ Mường nghèo mất chồng vì ung thư, nay cần 50 triệu đồng mổ tim để giữ sự sống", nhiều nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ.
Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp, thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình bà Nhẳn đã nhận được 14.598.888 đồng. Số tiền này đã được đại diện chương trình Vòng tay nhân ái của Báo kết chuyển đến gia đình.
Nhận được khoản tiền hỗ trợ của mẹ, anh Bùi Văn Quỳnh – con trai của bà Nhẳn đã rất xúc động: "Trong hoàn cảnh cùng cực, gia đình đã nhận được sự quan tâm của các bác sĩ, cán bộ phòng công tác xã hội của viện cùng kết nối sẻ chia của Báo, đặc biệt là tấm lòng hảo tâm của cộng đồng. Nhờ đó, mẹ em đã có điều kiện điều trị bệnh. Hiện tại sức khỏe của mẹ em đã ổn định hơn".
Gia đình bà Bùi Thị Nhẳn và Báo Sức khỏe và Đời sống xin trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã hỗ trợ thông qua mã số 1021 để chung tay hồi sức trái tim cho bà.
Báo Sức khỏe và Đời sống sẽ tiếp tục là cầu nối lan tỏa yêu thương tới các hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền Tổ quốc.
GĐXH - Hiện Hiệu đã đi làm công ty, còn sức khỏe của anh Huy tiến triển tốt hơn, ăn uống và trò chuyện bình thường hơn trước. Với tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, bố con em Hiệu đã có thêm kinh phí để điều trị bệnh.
GĐXH - Vợ bỏ đi, con trai út mới hơn hai tuổi, bản thân anh Nam lại bị mắc ung thư quái ác, chỉ một 'thân gà trống' gồng gánh.
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao tiền bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh gia đình ông Lê Văn Tuấn (SN 1968, ở phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh).
GĐXH – Cơ thể Phương Dung suy kiệt, mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên vì biến chứng của khối u. 7 tuổi, bé đã có hành trình 6 năm chiến đấu với bệnh quái ác.
GĐXH - Hơn hai tháng điều trị các biến chứng từ căn bệnh tim đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực, tài chính của gia đình bà Nguyên. Dù gia đình bà đã cố gắng hết sức nhưng giờ không thể tiếp tục duy trì được nữa. Nếu không có sự trợ giúp, bà Nguyên có thể sẽ phải dừng điều trị.
GĐXH - Bà Hồng cả đời vất vả nuôi con tật nguyền, cháu thơ dại nay ngã quỵ, rời xa trần thế khi dọn lũ. Mất mẹ rồi bà cũng rời xa mãi, cháu bé chỉ còn người cậu bệnh tật để nương tựa.
GĐXH – Sau tai nạn, người đàn ông dân tộc Thái này phải nằm liệt một chỗ. Không chỉ mất đi khả năng lao động, anh còn đối mặt với biến chứng nguy hiểm cần được phẫu thuật sớm, trong khi gia đình nhiều năm vẫn ở cảnh hộ nghèo.
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với 2 hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế.
GĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.
GĐXH – Trên đường đi mua thuốc cho bố bị tai biến, anh Nguyễn Đức Nghĩa không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện anh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí điều trị.
