Niềm vui của cựu chiến binh bị u gan trước ngày Quốc khánh 2/9
GĐXH – Ông Phạm Văn Ba, cựu chiến binh, mang trong mình thương tật do chất độc da cam với mức ảnh hưởng 65%. Ở tuổi xế chiều, ông lại phải chiến đấu với căn bệnh u gan quái ác.
Hoàn cảnh của ông Ba đã từng được đăng tải trong bài viết "MS 1009: Xót xa gia cảnh của người lính mang trong mình chất độc da cam với cuộc chiến giành lại sự sống nơi giường bệnh".
Người lính năm xưa từng trực tiếp tham gia chiến đấu. Ngày trở về, ông Ba mang trong mình thương tật do nhiễm chất độc da cam, được Nhà nước xác nhận mức ảnh hưởng 65%. Chất độc ấy khiến cột sống và thị lực của ông tổn thương nặng nề, đồng thời để lại hệ lụy cho thế hệ sau khi có một người con bị tâm thần nhẹ.
Những năm gần đây, ông Ba một lần nữa phải chiến đấu để giành lại sự sống vì phát hiện bị u gan. Các bác sĩ đã tiến hành cắt túi mật, cắt gan phân thùy và đặt stent dẫn lưu mật qua da.
Vợ chồng ông Ba vẫn phải chăm sóc người con bị tâm thần, hàng tháng đưa đi lấy thuốc điều trị. Khi ông Ba đổ bệnh, chi phí điều trị phát sinh liên tục khiến gia đình càng thêm chật vật.
Giữa lúc khó khăn, nhờ sự giúp đỡ của Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) và sự kết nối của Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Ba đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kinh phí điều trị từ bạn đọc hảo tâm.
Gặp lại ông Ba trong lần trở lại viện tái khám, chúng tôi vui mừng khi thấy người lính ấy đã khỏe hơn. Ông cho biết: "Đợt này tôi khỏe nhiều, ăn uống cũng được hơn".
Phóng viên Phương Thuận – đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe & Đời sống) đã thay mặt bạn đọc trao tặng ông Ba số tiền 7.043.000 đồng để hỗ trợ thêm chi phí điều trị.
Trong những ngày cả nước đang rộn ràng cờ hoa chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, niềm vui của ông Ba như được nhân lên gấp bội. Người cựu chiến binh năm xưa, sau bao năm tháng chiến đấu ngoài mặt trận và cả trong đời thường, nay được tiếp thêm nghị lực để tiếp tục sống khỏe mạnh bên gia đình. Ông bảo, với ông đó là món quà ý nghĩa trong ngày Tết Độc lập – ngày mà thế hệ ông đã hy sinh, cống hiến để giành lại độc lập, tự do cho đất nước.
Nhận được sự sẻ chia này, ông Ba xúc động gửi lời cảm ơn tới những tấm lòng hảo tâm, tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Báo Sức khỏe & Đời sống đã đồng hành, hỗ trợ gia đình trong suốt thời gian qua. Ông cũng gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người.
