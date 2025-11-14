Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khăn ở Huế
GĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với 2 hoàn cảnh khó khăn tại TP Huế.
Ngày 14/11, đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với hoàn cảnh chị Trương Thị Ngân (30 tuổi, quê Đà Nẵng), hiện tạm trú tại phường An Cựu, TP Huế.
Chị Ngân là mẹ của bé Lê Minh Dương, nhân vật trong bài viết "MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ" đăng trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Tháng 6/2024, bé Dương chào đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, bé thường xuyên ốm đau và đến khi 7 tháng tuổi, tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Gia đình buộc phải đưa bé vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám.
Kết quả xét nghiệm cho thấy bé mắc hội chứng thực bào máu do đột biến gen, kèm suy giảm miễn dịch, khiến việc điều trị trở nên hết sức khó khăn. Từ đó, chị Ngân phải nghỉ việc để túc trực chăm con tại bệnh viện. Trong khi đó, chồng chị làm thuê tại một nhà hàng ở TP Huế với thu nhập ít ỏi và phải lo tiền thuê trọ cùng chi phí sinh hoạt, thuốc men.
Sau khi bài viết được đăng tải, hoàn cảnh của gia đình chị Ngân đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc. Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển số tiền 4.135.000 đồng đến gia đình.
Tiếp nhận khoản hỗ trợ, chị Ngân xúc động gửi lời cảm ơn đến quý báo và bạn đọc. Chị cho biết, do bệnh tình quá nặng, cháu Dương đã không thể vượt qua cơn bạo bệnh, để lại niềm xót thương vô hạn cho gia đình.
Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống cũng kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến hoàn cảnh anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế), nhân vật trong bài viết "MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ".
Trong lúc đi làm thuê, anh Phú không may bị điện giật, dẫn đến thương tích nghiêm trọng và nguy cơ mất đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn lại rơi vào cảnh bế tắc.
Thời điểm tiếp nhận tiền hỗ trợ, anh Phú đã xuất viện trở về nhà tuy nhiên đôi tay và chân phải đã không còn nguyên vẹn như trước. Đại diện gia đình xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống cùng bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025Vòng tay nhân ái - 2 tháng trước
GĐXH - Từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
Sức khỏe của bé gái 2 tuổi bị ung thư võng mạc đã có những tiến triển mớiVòng tay nhân ái - 2 tháng trước
GĐXH – Theo chia sẻ của gia đình, bé Lý Gia Hiếu, sinh năm 2023 ở Cao Bằng bị ung thư võng mạc đã được phẫu thuật, sức khỏe tiến triển hơn.
Hơn 21 triệu đồng đến với gia đình người đàn ông dân tộc Thái bị tai nạnVòng tay nhân ái - 2 tháng trước
GĐXH – Nhờ sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, gia đình anh Lò Văn Sơn (Điện Biên) đã nhận được số tiền 21.593.888 đồng hỗ trợ, tiếp thêm hy vọng cho người đàn ông dân tộc Thái sau tai nạn nghiệt ngã.
Niềm vui của cựu chiến binh bị u gan trước ngày Quốc khánh 2/9Vòng tay nhân ái - 2 tháng trước
GĐXH – Ông Phạm Văn Ba, cựu chiến binh, mang trong mình thương tật do chất độc da cam với mức ảnh hưởng 65%. Ở tuổi xế chiều, ông lại phải chiến đấu với căn bệnh u gan quái ác.
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025Vòng tay nhân ái - 2 tháng trước
GĐXH - Từ ngày 01/07/2025 - 31/07/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
Gia đình người đàn ông dân tộc H’Mông gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sốngVòng tay nhân ái - 3 tháng trước
GĐXH – Theo chia sẻ từ gia đình, ông Vừ A Thề - nhân vật Vòng tay nhân ái MS1001 hiện đã có sức khỏe ổn định và sinh hoạt được bình thường. Gia đình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ điều trị cho ông.
2 hoàn cảnh ở Điện Biên nhận được sự trợ giúp của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sốngKết chuyển - 3 tháng trước
GĐXH - 2 hoàn cảnh ở Điện Biên đã đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hiện theo chia sẻ của gia đình, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định, trở lại cuộc sống bình thường.
Người phụ nữ bị suy thận đón nhận niềm vuiVòng tay nhân ái - 3 tháng trước
GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao hơn 17 triệu đồng của bạn đọc hảo tâm đến với người phụ nữ bị suy thận.
Nam sinh lớp 12 bị sét đánh khi phụ mẹ ngoài đồng đã không qua khỏiKết chuyển - 3 tháng trước
GĐXH – Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện khi bị tai nạn sét đánh, em Nguyễn Đình Lộc – cậu học trò nghèo đầy nghị lực đã không thể qua khỏi. Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 61.500.000 đồng đến với gia đình em.
Gia đình bé gái bị khối u bàng quang xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâmVòng tay nhân ái - 4 tháng trước
GĐXH - Cảm thương trước hoàn cảnh của bé Giàng Sao Mai bị u bàng quang. Nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé có thêm điều kiện chữa bệnh. Gia đình bé xin gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm thời gian qua đã hỗ trợ kinh phí để con điều trị bệnh.
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với hoàn cảnh khó khăn tại HuếKết chuyển
GĐXH - Hoàn cảnh khó khăn ở TP Huế nhận được nhiều sự hỗ trợ, chia sẻ của bạn đọc sau khi Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đăng tải bài viết.