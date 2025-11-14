Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khăn ở Huế

Ngày 14/11, đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến với hoàn cảnh chị Trương Thị Ngân (30 tuổi, quê Đà Nẵng), hiện tạm trú tại phường An Cựu, TP Huế.

Chị Ngân là mẹ của bé Lê Minh Dương, nhân vật trong bài viết "MS 1026: Con trai mắc bệnh hiếm gặp, người mẹ trẻ tha thiết cầu xin sự giúp đỡ" đăng trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).

Tháng 6/2024, bé Dương chào đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, bé thường xuyên ốm đau và đến khi 7 tháng tuổi, tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn. Gia đình buộc phải đưa bé vào Bệnh viện Trung ương Huế để thăm khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé mắc hội chứng thực bào máu do đột biến gen, kèm suy giảm miễn dịch, khiến việc điều trị trở nên hết sức khó khăn. Từ đó, chị Ngân phải nghỉ việc để túc trực chăm con tại bệnh viện. Trong khi đó, chồng chị làm thuê tại một nhà hàng ở TP Huế với thu nhập ít ỏi và phải lo tiền thuê trọ cùng chi phí sinh hoạt, thuốc men.

Sau khi bài viết được đăng tải, hoàn cảnh của gia đình chị Ngân đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc. Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống đã kết chuyển số tiền 4.135.000 đồng đến gia đình.

Tiếp nhận khoản hỗ trợ, chị Ngân xúc động gửi lời cảm ơn đến quý báo và bạn đọc. Chị cho biết, do bệnh tình quá nặng, cháu Dương đã không thể vượt qua cơn bạo bệnh, để lại niềm xót thương vô hạn cho gia đình.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống cũng kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến hoàn cảnh anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế), nhân vật trong bài viết "MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ".

Trong lúc đi làm thuê, anh Phú không may bị điện giật, dẫn đến thương tích nghiêm trọng và nguy cơ mất đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn lại rơi vào cảnh bế tắc.

Thời điểm tiếp nhận tiền hỗ trợ, anh Phú đã xuất viện trở về nhà tuy nhiên đôi tay và chân phải đã không còn nguyên vẹn như trước. Đại diện gia đình xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Sức khỏe và Đời sống cùng bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ gia đình trong giai đoạn khó khăn.