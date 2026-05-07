'Đạo diễn hầu tòa' Lê Minh từng đứng sau loạt phim truyền hình gây sốt một thời

Đạo diễn Lê Minh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Minh, sinh năm 1977, xuất thân từ ngành báo chí và được đào tạo bài bản về điện ảnh khi từng tốt nghiệp khoa diễn viên trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Sớm bén duyên với nghề diễn viên khi tham gia được vài phim như: "Thời vi tính", "Viên ngọc Côn Sơn", "Hạt bụi hạt đời", "Hương phù sa" nhưng sau một số vai diễn đầu tay, Lê Minh tự thấy không say mê với nghề diễn. Ngay sau đó, Lê Minh đã quay sang tập tành học làm phó đạo diễn với đạo diễn Võ Tấn Bình, Nguyễn Thanh Vân.

Lê Minh được biết đến là đạo diễn phim truyền hình hoạt động sôi nổi trong giai đoạn từ 2012-2017. Đây là giai đoạn cao điểm trong sự nghiệp của Lê Minh, khi tham gia sản xuất nhiều dự án phim truyền hình phát sóng trên các kênh lớn như VTV, HTV và THVL. Trung bình mỗi năm, nam đạo diễn tham gia từ 2-3 dự án dài tập, mỗi phim có độ dài phổ biến từ 30-40 tập, tương đương hàng trăm tập phim được sản xuất trong vòng 5 năm.

Đạo diễn Lê Minh.

Năm 2012, Lê Minh ghi dấu ấn với phim đầu tay "Cô nàng nặng cân" phát sóng trên THVL1, dài khoảng 30 tập, khai thác câu chuyện về một phụ nữ ngoại cỡ tìm kiếm tình yêu và khẳng định giá trị bản thân. Cùng năm, "Dốc sương mù" lên sóng VTV9 với hơn 30 tập, lấy bối cảnh Tây Nguyên, phản ánh đời sống của đồng bào dân tộc và những xung đột giữa truyền thống và hiện đại. Một dự án khác là "Lạc mất linh hồn" phát trên VTV1, xoay quanh các bi kịch gia đình trong bối cảnh đô thị.

Từ năm 2014, Lê Minh chuyển hướng sang dòng phim chính luận với "Nơi chốn ta quay về" (VTV1), dài khoảng 30 tập, đề cập trực diện đến những vấn đề như suy thoái đạo đức, trách nhiệm xã hội của một bộ phận cán bộ địa phương. Cùng thời điểm, Lê Minh thực hiện "Ảo vọng" phát sóng trên HTV7 với 35 tập, kết hợp yếu tố tâm lý và hình sự, xoay quanh câu chuyện một nhân vật đánh đổi tình cảm để theo đuổi tham vọng, từ đó sa ngã vào vòng xoáy tội lỗi.

Cảnh trong phim "Ảo vọng".

Giai đoạn 2015 - 2017 đánh dấu sự ổn định về phong độ sản xuất của Lê Minh khi tiếp tục duy trì nhịp độ mỗi năm một đến hai dự án lớn. "Hận thù hóa giải" (2015, VTV1) được xây dựng từ câu chuyện có thật, khai thác những mâu thuẫn kéo dài qua nhiều thế hệ gia đình. Năm 2016, "Giá của nụ cười" đưa nam đạo diễn đến gần hơn với thể loại hình sự, khi nội dung xoay quanh chuyên án triệt phá đường dây tội phạm xuyên biên giới.

Năm 2017, "Vực thẳm vô hình" phát trên VTV3 do Lê Minh đạo diễn khai thác đề tài tội phạm, xây dựng hai tuyến nhân vật đối đầu giữa lực lượng công an và băng nhóm tội phạm, với nhiều tình tiết điều tra và hành động. Bên cạnh đó, bộ phim còn muốn gửi gắm niềm tin vào những con người hướng thiện, luôn kiên trì, quyết tâm chống lại cái ác.

Cảnh trong phim "Vực thẳm vô hình" của đạo diễn Lê Minh.

Các tác phẩm của Lê Minh thường hướng đến đề tài gia đình, đạo đức xã hội và những lựa chọn mang tính bước ngoặt của nhân vật. Nhiều phim lồng ghép yếu tố giáo dục, phản ánh các vấn đề đời sống đương đại, từ đó tạo được sự gần gũi với khán giả truyền hình đại chúng, đặc biệt là nhóm người xem trung niên.

Sau năm 2017, khi phim truyền hình truyền thống dần giảm sức hút, Lê Minh hoạt động thưa thớt. Nam đạo diễn ít xuất hiện với các dự án mới, không còn duy trì tần suất sản xuất như giai đoạn trước. Vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024, khán giả có dịp hội ngộ với đạo diễn Lê Minh qua bộ phim "Ăn Tết ở đâu" trên kênh HTV7. Bộ phim mang đến những bài học để những thành viên trong gia đình nhìn nhận đúng đắn hơn về sự gắn kết và yêu thương.

Đạo diễn Lê Minh trong một sự kiện ra mắt phim.

Đạo diễn Lê Minh được nhiều người biết đến với cách làm việc chuyên nghiệp và tận tình. Bằng sự nhiệt huyết, hết lòng với nghề và đã chứng minh được sức trẻ thông qua những dự án lớn trong thời gian qua. Dù được biết đến với vai trò đạo diễn bộ phim truyền hình dài tập nhưng nam đạo diễn vẫn nhận lời làm đạo diễn các chương trình sự kiện lớn khi có lời mời.



