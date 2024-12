Tận hưởng mùa lễ hội với BBQ cùng ACE Home Center

Bếp nướng – "Ngôi sao" của mọi bữa tiệc BBQ

Tại ACE Home, chúng tôi hiểu rằng một món nướng ngon không chỉ phụ thuộc vào nguyên liệu tươi ngon mà còn vào công cụ nướng phù hợp. Chúng tôi cung cấp các loại bếp nướng BBQ chất lượng cao, thiết kế đặc biệt để mang đến những trải nghiệm nướng tuyệt vời.

Bếp nướng than – Lưu giữ hương vị truyền thống

Nếu bạn yêu thích hương thơm đặc trưng từ than hoa, bạn có thể tham khảo các dòng bếp nướng than Grill Mark và Weber tại ACE Home Center. Thiết kế tối ưu hóa luồng khí và khả năng giữ nhiệt ổn định giúp thực phẩm chín đều, giữ trọn vị ngon tự nhiên. Với thiết kế chắc chắn và dễ sử dụng, bếp nướng than Grill Mark và Weber là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích nướng ngoài trời.

Bếp nướng gas – Hiện đại, tiện dụng

Nếu bạn ưa chuộng sự tiện lợi và nhanh chóng, bếp nướng gas sẽ là lựa chọn tối ưu. Bếp nướng gas Charbroil và Weber mang đến khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác, giúp bạn nướng mọi món ăn từ thịt, hải sản cho đến rau củ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây là sản phẩm lý tưởng cho những buổi tiệc BBQ tại gia, giúp bạn nướng đều thực phẩm mà không cần phải lo lắng về việc lửa quá lớn hay không đủ nhiệt.

Vỉ nướng cao cấp – Phụ tá đắc lực cho mọi món nướng

Chất liệu an toàn, bền bỉ

Để có một bữa tiệc BBQ thành công, chất liệu vỉ nướng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Tại ACE Home Center, chúng tôi cung cấp các loại vỉ nướng BBQ với chất liệu đặc biệt, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng biệt:

- Thép không gỉ: Với khả năng chống ăn mòn và giữ nhiệt tốt, vỉ nướng thép không gỉ giúp thực phẩm chín đều mà không lo gỉ sét hay biến dạng, dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.

- Gang: Sở hữu khả năng giữ nhiệt lâu, vỉ nướng gang đặc biệt lý tưởng cho những món nướng cần nhiều thời gian nướng lâu.

- Inox 304: Vỉ nướng inox 304 bền bỉ, không gỉ sét, an toàn cho sức khỏe và dễ vệ sinh. Chất liệu inox giúp giữ được nhiệt độ ổn định.

- Lớp chống dính: Được phủ lớp chống dính an toàn, vỉ nướng này giúp thực phẩm không bị bám dính vào vỉ, dễ dàng vệ sinh và bảo quản. Đặc biệt phù hợp với những món dễ dính như cá hay rau củ.

Đáp ứng mọi nhu cầu nướng

Vỉ nướng tại ACE Home Center không chỉ đa dạng về chất liệu mà còn được thiết kế chuyên dụng cho từng món ăn:

- Vỉ nướng thịt, cá: Được thiết kế với khe nướng rộng rãi, giúp thực phẩm chín đều mà không bị vỡ hay dính vào vỉ.

- Vỉ nướng gang: Khả năng chịu nhiệt tốt và giữ nhiệt lâu, là lựa chọn lý tưởng cho các món nướng cần nấu chín kỹ như sườn hay thịt nướng.

- Vỉ nướng than: Dành riêng cho bếp nướng than, phân phối nhiệt đều, tạo ra những món nướng với hương vị BBQ đặc trưng.

- Vỉ nướng chống dính: Giúp thực phẩm không bị bám dính, dễ dàng vệ sinh sau khi sử dụng.

Phụ kiện BBQ

Để mỗi bữa tiệc BBQ trở nên trọn vẹn, ACE Home còn cung cấp các phụ kiện BBQ cần thiết như:

- Tấm phủ bếp nướng: Bảo vệ bếp nướng khỏi bụi bẩn và cặn dầu mỡ, giúp bếp luôn sạch sẽ và bền lâu.

- Cọ vệ sinh bếp nướng Grill Mark: Dễ dàng làm sạch bề mặt bếp nướng, giúp việc vệ sinh sau khi sử dụng trở nên nhanh chóng và tiện lợi.

- Chai xịt vệ sinh ZEP Không Mùi: Chai xịt vệ sinh ZEP giúp làm sạch bề mặt bếp nướng mà không để lại mùi hương, mang đến sự tiện dụng và hiệu quả.

Tạo nên những bữa tiệc BBQ đầy thú vị với ACE Home Center

Với ACE Home, mỗi bữa tiệc BBQ không chỉ là dịp để thưởng thức những món ăn ngon mà còn là thời gian để bạn tạo dựng những kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các sản phẩm bếp nướng, vỉ nướng, phụ kiện BBQ giúp bạn dễ dàng tạo ra những món nướng thơm ngon, đậm đà và luôn đảm bảo sự an toàn, tiện lợi.

Hãy đến ACE Home để khám phá những sản phẩm BBQ chất lượng cao và biến mùa lễ hội cuối năm này trở thành một chuỗi bữa tiệc đáng nhớ.

