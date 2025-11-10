Tặng giấy khen cho 2 người dân và chủ tàu vụ 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển trong cơn bão số 13
GĐXH - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã trao tặng giấy khen các ông Phan Duy Quang, Lê Văn Sanh, Lê Thanh Hùng vì có hành động dũng cảm cứu người và có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão số 13.
VTC News đưa tin, sáng 10/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã trao giấy khen tặng ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) vì có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.
Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cũng tặng giấy khen cho ông Lê Thanh Hùng (chủ tàu An Vĩnh Express) vì có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn giữa bão.
"Cả ba người trở về an toàn sau cơn cuồng phong quả thật là kỳ tích. Không chỉ riêng gia đình các nạn nhân mà đây còn là niềm vui chung của toàn thể hàng vạn bà con trên đảo", Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn chia sẻ.
Trước đó, chiều 6/11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tự tử tại khu vực cầu cảng Lý Sơn.
Phát hiện vụ việc, ông Sanh và ông Quang liền dùng thúng lao ra biển ứng cứu. Thời điểm đó, do bão số 13 đang tiến sát đất liền, gây gió to, sóng lớn. Sau khi đưa được ông Cường lên thúng và mặc áo phao, sóng dữ tiếp tục đánh lật thúng, cuốn cả ba người ra xa bờ.
Cả ba đều có áo phao, song ông Cường đuối sức nên phải thả mình trôi tự do trên biển. Hai người còn lại dìu nhau vượt sóng suốt nhiều giờ, nhưng đến gần sáng 7/11, do kiệt sức, họ buộc phải tách nhau, thả trôi tự do.
Trong thời gian dài trôi dạt giữa biển, họ ăn cua, rong biển, nhặt trái cây trôi dạt và uống nước biển để duy trì sự sống.
Sáng 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện, cứu được ông Quang, sau đó chuyển sang tàu An Vĩnh Express tiếp tục tìm kiếm những người còn lại. Từ thông tin ông Quang cung cấp, lực lượng cứu hộ trên tàu An Vĩnh Express đã tìm thấy và cứu được ông Sanh.
Người thứ ba là ông Cường được tàu cá QB-92198.TS của ngư dân Quảng Trị cứu và chuyển sang tàu cao tốc Hòa Bình đưa vào bờ an toàn.
Cả ba người bị sóng cuốn mất tích trở về trong niềm vui vỡ òa của gia đình, lực lượng chức năng và hàng nghìn người dân Lý Sơn.
Theo VietnamNet, sau hai ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn, sức khỏe ông Quang và ông Sanh đã ổn định. Riêng ông Cường được chuyển vào đất liền để tiếp tục theo dõi, điều trị.
4 nốt ruồi ẩn mang phúc khí trời ban: Cả đời sung túc, an nhànĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Người sở hữu những nốt ruồi này thường gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống, dù công danh không quá rực rỡ vẫn đủ đầy, sung túc và được quý nhân phù trợ.
Sau ngày 15/12, người dân sẽ bị phạt tiền nếu quên làm điều này trên VNeIDĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là các mức xử phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú và quản lý cư trú sắp áp dụng từ 15/12/2025 theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP.
4 con giáp dù muốn hay không, sự nghiệp và tài lộc tuần này đều rực rỡĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 4 con giáp sự nghiệp phát triển tốt, tài lộc rủng rỉnh vào những ngày giữa tháng 11 năm 2025
Bị kỳ thị đến mức phải bỏ xứ đi, người mẹ nhiễm HIV trở thành 'ánh sáng' cho hàng trăm phận đờiĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Có những vết thương không thể nhìn thấy bằng mắt, có những nỗi đau không thể nói bằng lời… Đã từng tuyệt vọng khi biết bản thân mang trong mình HIV, từng phải đối mặt với sự kỳ thị, xa lánh, phải bỏ xứ mà đi, nhưng chính trong những ngày tưởng chừng tăm tối nhất ấy, chị đã chọn bước ra khỏi bóng tối, để trở thành ánh sáng cho những phân đời cùng cảnh ngộ.
Số cuối ngày sinh Âm lịch 'hút vàng hút bạc': Càng lớn tuổi càng giàu có, an nhiênĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này thường được Thần Tài và quý nhân ưu ái, càng về sau cuộc sống càng an nhiên, sung túc và may mắn.
Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội, thông tin nhiều người muốn biếtĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo Luật Cư trú năm 2020, những người từ các tỉnh, thành phố khác (người tỉnh lẻ) hoàn toàn được phép đăng ký thường trú tại Hà Nội nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Dưới đây là các thông tin chi tiết, bạn đọc có thể tham khảo.
Tin sáng 10/11: Hà Nội mưa lạnh trước khi bước vào đợt nắng rét dài ngày; Kỳ tích trên biển của 3 ngư dân Lý Sơn sống sót trở vềĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do cường độ không khí lạnh suy yếu, kết hợp với hội tụ gió Đông Nam trên cao từ sáng 10/11, Hà Nội mưa rào, thời tiết se lạnh.
3 người sống sót 2 ngày trên biển: Họ đã thoát khỏi cái chết như thế nào?Đời sống - 23 giờ trước
2 ngày trôi dạt trên biển, cả 3 người sống sót ở Lý Sơn nhờ ăn rong rêu, cua chết, cá chết.
Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?Đời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định khi thay đổi nơi ở.
Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh HóaĐời sống - 1 ngày trước
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hóa sang cơ quan điều tra.
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biếtĐời sống
GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú). Dưới đây là thông tin cụ thể.