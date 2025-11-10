Tặng giấy khen cho 2 người dân và chủ tàu vụ 3 người sống sót kỳ diệu sau 2 ngày trôi dạt trên biển trong cơn bão số 13

VTC News đưa tin, sáng 10/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã trao giấy khen tặng ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) và ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, trú thôn Tây An Hải) vì có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cũng tặng giấy khen cho ông Lê Thanh Hùng (chủ tàu An Vĩnh Express) vì có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn giữa bão.

"Cả ba người trở về an toàn sau cơn cuồng phong quả thật là kỳ tích. Không chỉ riêng gia đình các nạn nhân mà đây còn là niềm vui chung của toàn thể hàng vạn bà con trên đảo", Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn chia sẻ.

Lãnh đạo đặc khu Lý Sơn tặng giấy khen ông Lê Văn Sanh. Ảnh: VTC News



Trước đó, chiều 6/11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh) do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tự tử tại khu vực cầu cảng Lý Sơn.

Phát hiện vụ việc, ông Sanh và ông Quang liền dùng thúng lao ra biển ứng cứu. Thời điểm đó, do bão số 13 đang tiến sát đất liền, gây gió to, sóng lớn. Sau khi đưa được ông Cường lên thúng và mặc áo phao, sóng dữ tiếp tục đánh lật thúng, cuốn cả ba người ra xa bờ.

Cả ba đều có áo phao, song ông Cường đuối sức nên phải thả mình trôi tự do trên biển. Hai người còn lại dìu nhau vượt sóng suốt nhiều giờ, nhưng đến gần sáng 7/11, do kiệt sức, họ buộc phải tách nhau, thả trôi tự do.

Trong thời gian dài trôi dạt giữa biển, họ ăn cua, rong biển, nhặt trái cây trôi dạt và uống nước biển để duy trì sự sống.

Ông Phan Duy Quang được tặng giấy khen vì có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13. Ảnh: T.T

Sáng 8/11, tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện, cứu được ông Quang, sau đó chuyển sang tàu An Vĩnh Express tiếp tục tìm kiếm những người còn lại. Từ thông tin ông Quang cung cấp, lực lượng cứu hộ trên tàu An Vĩnh Express đã tìm thấy và cứu được ông Sanh.

Người thứ ba là ông Cường được tàu cá QB-92198.TS của ngư dân Quảng Trị cứu và chuyển sang tàu cao tốc Hòa Bình đưa vào bờ an toàn.

Cả ba người bị sóng cuốn mất tích trở về trong niềm vui vỡ òa của gia đình, lực lượng chức năng và hàng nghìn người dân Lý Sơn.

Theo VietnamNet, sau hai ngày điều trị tại Trung tâm Y tế Quân - Dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn, sức khỏe ông Quang và ông Sanh đã ổn định. Riêng ông Cường được chuyển vào đất liền để tiếp tục theo dõi, điều trị.