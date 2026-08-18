Tăng men gan kéo dài, người phụ nữ 57 tuổi đi khám phát hiện bệnh lý gan hiếm gặp

Ngứa da, tăng men gan kéo dài phát hiện bệnh hiếm

Vừa qua, các bác sĩ Khoa Nội Tiêu hóa – Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã chẩn đoán và điều trị thành công trường hợp bệnh nhân nữ L.T.T.L. (57 tuổi, Hóc Môn) mắc viêm đường mật ứ mật nguyên phát (Primary Biliary Cholangitis – PBC), sau thời gian dài có tình trạng tăng men gan nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Khoảng một tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân thường xuyên bị ngứa da kéo dài, mệt mỏi, biếng ăn nhưng nghĩ chỉ là những triệu chứng thông thường nên tự mua thuốc giảm ngứa về uống. Tuy nhiên, các triệu chứng không cải thiện nên bệnh nhân quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám.

Tại đây, kết quả xét nghiệm ghi nhận AST và ALT tăng mức độ vừa, đặc biệt men gan GGT tăng rất cao đến 913 U/L, ALP 257 U/L, trong khi bilirubin vẫn trong giới hạn bình thường. Qua thực hiện các chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ loại trừ tình trạng tắc nghẽn đường mật trong và ngoài gan.

Sau một tuần điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh ăn ngon miệng hơn, giảm ngứa, giảm mệt mỏi. Các chỉ số men gan AST, ALT giảm, đặc biệt GGT và ALP giảm đáng kể. Bệnh nhân sẽ tiếp tục được điều trị nội khoa và theo dõi đáp ứng điều trị định kỳ.

Ảnh: BVCC

Viêm đường mật ứ mật nguyên phát dễ tiến triển thành xơ gan

Điểm đặc biệt của ca bệnh không chỉ nằm ở việc đây là một bệnh lý gan hiếm gặp mà còn ở quá trình chẩn đoán tìm đúng căn nguyên gây tăng men gan. Trên thực tế, khi người bệnh có tình trạng tăng men gan kéo dài, các nguyên nhân thường được nghĩ đến là gan nhiễm mỡ, viêm gan virus B, viêm gan virus C hoặc tác dụng phụ của thuốc. Nhiều trường hợp chỉ được điều trị hỗ trợ hạ men gan sau khi đã loại trừ các nguyên nhân phổ biến.

Việc xác định đúng căn nguyên ngay từ giai đoạn sớm có ý nghĩa rất quan trọng, bởi nếu chỉ điều trị triệu chứng hoặc bỏ sót bệnh, người bệnh có thể bỏ lỡ "giai đoạn vàng" để điều trị, khiến quá trình tổn thương gan vẫn tiếp tục diễn ra, làm tăng nguy cơ xơ gan, suy gan và nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Ai có nguy cơ bị viêm đường mật ứ mật nguyên phát

Viêm đường mật ứ mật nguyên phát được xếp vào nhóm bệnh gan hiếm gặp. So với các bệnh lý gan phổ biến như viêm gan virus B, viêm gan C hay gan nhiễm mỡ, tỷ lệ mắc viêm đường mật ứ mật nguyên phát thấp hơn rất nhiều. Theo các thống kê quốc tế cập nhật gần đây, tỷ lệ hiện mắc của bệnh trên toàn cầu khoảng 18 trường hợp trên 100.000 dân, tương đương chỉ khoảng 1 người mắc trong mỗi 5.500 người.

Bệnh thường gặp ở phụ nữ trung niên với các biểu hiện khá mơ hồ như mệt mỏi kéo dài, ngứa da, vàng da, tăng phosphatase kiềm (ALP). Chính vì triệu chứng không điển hình nên nhiều trường hợp dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán muộn.

Việc điều trị sớm bằng acid ursodeoxycholic kết hợp theo dõi định kỳ giúp làm chậm tiến triển bệnh, giảm nguy cơ xơ gan và cải thiện tiên lượng lâu dài cho người bệnh.

Tăng men gan kéo dài không nên tự mua thuốc điều trị

BS.CKII. Đào Thanh Hiệp khuyến cáo, người bệnh có tình trạng tăng men gan kéo dài không nên chỉ tự dùng thuốc bổ gan, thuốc nam, thuốc bắc hoặc thực phẩm chức năng với mong muốn hạ men gan. Điều quan trọng nhất là phải được thăm khám chuyên khoa để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh và điều trị đúng căn nguyên.

Việc chẩn đoán sớm không chỉ giúp kiểm soát hiệu quả bệnh lý mà còn góp phần ngăn chặn quá trình tiến triển đến xơ gan, suy gan và ung thư gan.